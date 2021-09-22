Koronaya serbest geçiş: HES kontrolü gevşemesin

Koronavirüs vaka sayıları 30 bin sınırına yaklaşırken özellikle insanların toplu olarak bulunduğu ortamlarda tedbirler gevşedi. Bazı konser vb. etkinliklerle AVM ve pazar yeri gibi kapalı mekanlarda uygulamaların rafa kaldırılması endişe veriyor.

KONSERLERDE MASKE-MESAFE YOK

Önlemlere dikkat edilmeyen mekanlardan biri de Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu. Pazar günü saat 21.00'de gerçekleşen konserin biletleri günler öncesinden koronavirüs önlemleri kapsamında arada birer boşluk bırakılacak şekilde satıldı. Konserin girişinde HES koduna dikkatli bakılmadı. Etkinlik alanında maske hassasiyeti yoktu. Konserin başlamasına yakın amfide karışıklık yaşandı. Sosyal mesafeden dolayı boş bırakılan koltukların da satıldığı öğrenildi.

AVM GİRİŞİNDE HES'E GRUP KONTROLÜ

Alışveriş merkezlerinde yoğunluğu azaltmak için uygulanan HES kontrolü de son aylarda gevşedi. Bazı AVM'lerde grup halinde içeri girmek isteyen vatandaşlara "Siz hepiniz birliktesiniz değil mi? Birinizin HES koduna bakmamız yeterli" şeklinde cümlelerle kontrol yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, toplu ulaşım kartlarına tanımlanan HES kodu uygulamasında da kurallar esnetildi. Normalleşmeden önce detaylı kontrolün yapıldığı çalışma, şimdilerde neredeyse ortadan kalktı. Kişisel olan İstanbulkartlara, HES kodu tanımlanmış olsa da bazı vatandaşların birbirinin kartlarını kullandıkları gözlendi. Bir zamanlar kapalı pazarlara girişlerde ateş ölçülmesi, sosyal mesafeli tezgahların yer alması gerekiyordu. Ancak durum burada da aynı. Pazar alanının kapasitesinin yüzde yetmişi kadar vatandaşın alınması ve Kovid-19 uyarı tabelalarının asılması gerekiyordu. Ancak son dönemde bazı kapalı pazarlarda bu önlemler aksatıldı.

ÖNLEMLERİ CİDDİYE ALMAMIZ GEREK

Koronavirüs tedbirlerinin ciddiye alınması konusunda vatandaşları uyaran Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Özellikle konserler, düğünler ve cenazeler ciddi şekilde bulaşın olduğu bölgelerdir. Bir bulaştırıcı varsa toplu şekilde etrafında olanlara bulaştırır. Ciddi şekilde vaka sayılarında artma var. Kovid tüm toplumsal faaliyetleri vurdu. Eğer önlemler alınmazsa tekrar kapanmalar olacaktır. Daha işin başındayız, 30 bin civarında vaka. Bunlar dikkat etmezse daha çok zarar göreceğiz. Acillere başvurular arttı. Yatan sayısı bu mevsime göre fazla. Yatanlar arasında aşılılar çok az. Önlemleri ciddiye almamız gerekiyor" dedi.

Ayşe Mine Alioğlu