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Milletvekili ve ailelerine 4 yıldızlı ücretsiz tedavi!

TBMM, 1 Ekim'de yeni yasama dönemine girmeye hazırlanırken, milletvekilleri, anne, baba, eş ve çocuklarını kapsayan 4 yıldızlı otelde yatarak sağlık hizmetinde yeni hizmetler de devreye alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Eylül 2021 07:23
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Milletvekili ve ailelerine 4 yıldızlı ücretsiz tedavi!

TBMM, 1 Ekim'de yeni yasama dönemine girmeye hazırlanırken, milletvekilleri, anne, baba, eş ve çocuklarını kapsayan yatarak sağlık hizmetinde yeni hizmetler de devreye alındı. TBMM Başkanlığı farklı alanlarda birçok sağlık kuruluşuyla bu tür sözleşmeler imzalıyor.

TBMM Başkanlığı Yatarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Hizmetleri Alım Sözleşmesi kapsamında, 4 yıldızlı Patalya Lakeside Resort Hotel'de milletvekilleri ile anne, baba, eş ve çocukları ücretsiz olarak yatarak tedavi görebilecek. Milletvekilleri ve ailelerine ücretsiz yatarak tedavi hizmeti sunacak olan ve normal gecelik konaklama bedeli 350 lira olan Ankara Gölbaşı'ndaki otel, Başkent Üniversitesi'ne ait.

Otel yönetimi tarafından milletvekillerine gönderilen duyuruda şu bilgilere yer verildi:

"Değerli Misafirimiz,

Otelimiz ile imzalanan TBMM Başkanlığı Yatarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi kapsamında, yapılacak olan tedavilerde ve konaklamada hak sahibi anne baba eş ve çocuklarda aynı haklara sahip olacak ve sözleşme dahilinde ücret talep edilmeyecektir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında konusunda tecrübeli ve uzman doktorlarımız, fizyoterapistlerimiz, sağlık personelimiz ve yüksek teknolojiye sahip cihazlar ile sizlere ev ortamı aratmayacak şekilde konforlu bir hizmet vermekteyiz. Hedefimiz misafirlerimize konusunda tecrübeli ve son teknoloji cihazlar ile 'önce sağlık' prensibi ile hizmet vermektir."

AĞRI, FONKSİYON KAYBI VE YAŞAM KALİTESİNDEKİ BOZULMALAR ÜCRETSİZ TEDAVİ EDİLECEK

Otel yetkilileri tarafından, milletvekillerine gönderilen ayrıntılı bilgilendirmede, vekil ve ailelerin, ağrı, fonksiyon kaybı ve yaşam kalitesindeki bozulmalar ile bağımlılıklar konusunda otel konforu ve kalitesi eşliğinde ücretsiz hizmet verileceği vurgulanırken, "Deneyimli sağlık personeli gözetiminde, fizik tedavi uygulamaları, havuzlarımız ve fitness salonumuz sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın kapılarını aralamanız için bekliyor" denildi.

VEKİL VE AİLELERİ REHABİLİTE EDİLECEKLER

Milletvekillerinin yanı sıra, anne, baba, eş ve çocuklarının ücretsiz olarak yatarak tedavi görecekleri otelde, verilecek olan hizmetlerin ayrıntıları ise şu şekilde açıklandı:

"Merkezimizde; ağrı, fonksiyon kaybı, yaşam kalitesinde bozulma ve bağımlılığa yol açan tüm romatizmal, nörolojik, ortopedik, kardiyopulmoner ve algolojik hastalıkların primer ya da tamamlayıcı tedavileri, fiziksel tıp modaliteleri, medikal ve manupülatif tedavileri kullanarak alanında uzman hekim ve deneyimli fizyoterapistler aracılığıyla yapılmaktadır.

Uygulama Alanlarımız

Nörolojik Rehabilitasyon

Ortopedik Rehabilitasyon

Romatolojik Hastalıklar Rehabilitasyonu

Ağrı Tedavisi Spor Yaralamaları ve Rehabilitasyonu

KAPAT [X]

Geriatrik Hastalıklar Rehabilitasyonu

Osteoporoz ve Rehabilitasyonu

Covid Sonrası Hastalıkları Rehabilitasyonu

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yöntemleri

Hidroterapi

Traksiyon Tedavisi

Ultrason Tedavisi

Elektrik Stimulasyonu

Manuel Terapi

Egzersiz

Hidroterapi (Su ile tedavi) bir motorla elde edilen su hareketi ile hidrostatik basınç, suyun viskozitesi ve kaldırma kuvvetinden yararlanırken hem de sıcak suyun ısıtıcı efekti ile egzersiz için uygun hidroterapi ortamı oluşturulur. Kişiye özel hazırlanan hidroterapi egzersiz programı uygulanabilir. Bu tedavi lokomotor sisteme ve suyun rahatlatıcı etkilerinden dolayı kişinin psikolojik durumuna olumlu katkılar sağlar.

Traksiyon Tedavisi bel ve boyun fıtıklarının tedavisinde kullanılan bir fizik tedavi çeşididir. Halk arasında 'çekme' olarak bilinen traksiyon yönetimi tüm omurganın çekilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem manuel olarak (elle) veya makine yardımıyla uygulanabilir. Motorize traksiyon rehabilitasyon programları içerisinde sürekli veya aralıklı çekme uygulamak için fizyoterapistler eşliğinde sürenin ve çekme kuvvetinin manuel olarak ayarlanabildiği motorlu sistemlerle yapılan uygulamadır.

Ultrason Tedavisi fizyoterapinin klinik uygulamasında derin ısıtıcı olarak ultrason en sık kullanılan ajanlardan biridir. Tedavi edici ultrason, vücut içerisinde ısıya bağlı veya ısıya bağlı olmayan fizyolojik etkiler doğurabilen, yüksek frekanslı akustik titreşimlerdir. Fizik tedavide ultrason; bel fıtığı, omuzda kas-tendon sıkışması, donuk omuz, karpal tünel sendromu, bursit, tendinit gibi kas iskelet sistemini ilgilendiren çeşitli sorunlarda kullanılmaktadır.

Elektrik Stimulasyonu elektriksel uyarım, kapsamlı bir fizik tedavi programının bir parçasıdır ve fizik tedavide yaygın olarak kullanılan terapötik bir yöntemdir. Genel olarak adlandırıldığı gibi farklı elektriksel uyarım türleri ve adlandırılmaları vardır. Bu farklı türler rehabilitasyon programınız boyunca fizyoterapistiniz tarafından kullanılacaktır.

Manuel Terapi mobilizasyon, manuplasyon, doku masajı, lenf drenajı ve tetik konnektif nokta (trigger point) terapisi gibi el ile uygulanan tedavi yöntemlerinin genel adıdır. Manuel terapi, bu konuda eğitim almış kişiler tarafından eklemlere veya ilişkili yumuşak dokulara uygulanan pasif hareketlerden oluşur.

Egzersiz; Fizyoterapistinizin hazırlayacağı program ile zayıf bölgelerinizi kuvvetlendirerek, daha sağlıklı bir kas iskelet sistemine sahip olabilirsiniz. Postür analizi sonucunda kişiye özel programlanan fonksiyonel rehabilitasyon egzersizleri ağrılar sebebiyle bozulan fonksiyonlarınızı geri kazandırır, kan dolaşımı artırarak doku hasarının iyileşmesini hızlandırır.

Deneyimli sağlık personeli gözetiminde, fizik tedavi uygulamaları, havuzlarımız ve fitness salonumuz sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın kapılarını aralamanız için bekliyor.

Bantlama; koruyucu ve düzeltici olmak üzere iki amaç için kullanılır. Koruyucu amaçlı bantlama, yaralanmalardan sonra anatomik hareketlerin kısıtlanması veya sportif aktivitelerde eklemlerin korunması amacıyla uygulanır. Profesyonel sporcularda yaygınca kullanılan renkli ağrı bantları (kinesiotape) elastik bant sınıfına girer ve daha çok ağrıyı azaltma ve fonksiyonu koruma amaçlı uygulanır. Düzeltici bantlama ise kişinin postüründeki dizilim hatalarını biyomekaniksel olarak düzeltme amacıyla kullanılır.

Hotpack; Isıtıcı yastıklar ve parafin gibi yüzeysel ısıtıcıların uygulanması ile yapılır. Hotpack silikat jel ile doldurulmuş kumaş torbasıdır. Silikat jeli su çekerek 60-70°C ye kadar ısıtıldıktan sonra bir havluya sarılarak 20-30 dakika ısısını kaybetmeden uygulanabilmektedir. Uygulandığı bölgeye göre 1-4 cm'lik derinlikte 1,1- 3,3 oC 'lık ısı artışı sağlayabilirler.

Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'mizde alacağınız sağlık hizmeti, Patalya Lakeside Resort ile otel kalitesinde gerçekleşiyor. Kalite ile Konfor burada buluşuyor...

ODA VE KONAKLAMA AYRINTILARI

Suit Odalar 30 m2 büyüklüğünde şehir manzaralı olup yaşam ve dinlenme alanlarından oluşmaktadır. Odalarda; 2 Kişilik büyük french yatak, minibar, Banyo, Duş , WC, Makyaj aynası, Saç kurutma makinası, Led TV, DG Türk uydu yayını, Kablosuz internet, Merkezi ısıtma ,sıcak ve soğuk klima, Su ısıtıcısı, Çay-kahve Seti, Emanet kasa bulunmaktadır. Otopark hizmeti ücretsizdir.

Standart French Odalar 20.5 m2 büyüklüğünde olup göl manzaralıdırlar. Odalarda; 2 Kişilik yatak, minibar, banyo, duş, WC, makyaj aynası, saç kurutma makinesi, Led TV, DG Türk uydu yayını, kablosuz internet, merkezi ısıtma, sıcak ve soğuk klima, su ısıtıcı, Çay-kahve seti, emanet kasa bulunmaktadır. Odalarımızda balkon yoktur. Otopark hizmeti ücretsizdir.

Standart Çift Kişilik Odalar 20.5 m2 büyüklüğünde olup göl manzaralıdırlar. Odalarda; 2 Kişilik tween yatak, Minibar, Banyo, Duş, Banyo , WC, Makyaj aynası, Saç kurutma makinesi, Led TV, DG Türk uydu yayını, Kablosuz internet, Merkezi ısıtma ,sıcak ve soğuk klima, Su ısıtıcı, Çay-kahve Seti, Emanet kasa bulunmaktadır. Odalarımızda balkon yoktur. Otopark hizmeti ücretsizdir."

#milletvekili aileleri# ücretsiz tedavi#

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