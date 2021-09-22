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Ekrem İmamoğlu Yunanistan'a gitti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'in davetlisi olarak Yunanistan'a gitti.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Eylül 2021 07:29
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Ekrem İmamoğlu Yunanistan'a gitti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'in davetlisi olarak Yunanistan'a gitti.

İmamoğlu, Bakoyannis ile görüşmesinden önce, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'e nezaket ziyaretinde bulundu. Daha sonra İmamoğlu ve Bakoyannis, Atina Belediyesi'nde bir araya geldi. Buradaki görüşmenin ardından her iki Başkan, kameraların karşısına geçerek değerlendirmelerde bulundu.

Ev sahibi Bakoyannis'e ve Atina'ya 16 milyon İstanbullunun selamlarını getirdiğini belirten İmamoğlu, "Geçen mart ayında sevgili dostum Kostas, İstanbul'da ziyaretimize geldi. Bu fırsatla kendisiyle geniş ufuk turu yapma imkanı bulduk. Şehirlerimizin ortak sorunları konusunda dertleştik. Geleceğe ait ortak projeler konusuna kafa yorduk. Atina ve İstanbul'un tarihi ve kültürel olarak birbirine ne kadar yakın olduğunun bilinciyle görev yapan iki belediye başkanı olduğumuzu anladık. Şehirlerimiz arasında ekonomik, kültürel ve insani ilişkileri her anlamda geliştirmek, ortak sorunlarımıza ortak çözümler üretmek için düzenli olarak bir araya gelmeye karar verdik." dedi.

İstanbul ve Atina'yı, "Coğrafyanın ve tarihin sıkı sıkıya birbirine zimmetlediği iki dünya şehri" olarak tanımlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu bilinçle arada köprüler kurmak, kültürel ve ekonomik etkileşimimizi kazan-kazan prensibiyle geliştirmek, iki belediye başkanı olarak dostum Kostas'a ve bana düşüyor. Düzensiz göç, küresel ısınma ve kentsel dönüşüm gibi birçok ortak sorunumuz var. Karşılıklı diyalogla tecrübe paylaşmak ve yeri geldiğinde, kalıcı ve ortak çözümlere kafa yormak istiyoruz. Bu adımları atmaya kararlıyız. Ayrıca bizi birbirimize bağlayan derin kültürel bağlarımız var. Örneğin; 2 Eylül'de büyük müzik insanı Mikis Theodorakis'in vefatı, burada olduğu kadar tüm Türkiye'de de büyük üzüntüyle karşılandı. Çünkü Türkiye'de de o büyük duayenin müziğiyle heyecanlanan milyonlar var."

Kısa bir süre önce hayatını kaybeden Yunan besteci Mikis Theodorakis'in demokrasinin en sıkıntılı günlerinde Türkiye'ye geldiğini hatırlatan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'a geldi, konserleriyle Türkiye halkına moral verdi. Çok sevgili dostum Zülfü Livaneli ile ortak çalışmaları sayesinde, Türk-Yunan dostluğunun temellerini sağlamlaştırdılar. Tabii burada bizler, Atina ve İstanbul arasında köprüler kurarken geçmişte Atatürk ve Eski Yunanistan Başbakanı Eleftherios Venizelos arasında başlayan dostluğu da hatırlıyoruz. İyi niyet ve ortak akıl olduğu sürece, Türkiye ve Yunanistan'da çözülmeyecek herhangi bir konu olmadığı prensibinden hareket ediyor ve Atina ile İstanbul arasında bir barış köprüsü olmak arzusuyla yola çıkıyoruz" diye konuştu.

"Ege, Akdeniz ve göç meselesi gibi, bölgeyi ilgilendiren tüm konularda Yunanistan ve Türkiye'nin içinde olmadığı ya da sadece birinin olduğu bir çözüm masası, çözüm masası olamaz" diyen İmamoğlu, "Ortak sorunların çözümü, ortak masa ile mümkündür. Unutulmasın ki demokrasiler, kentlerde doğmuş ve kentlerde gelişmiştir. Bizler, bu coğrafyanın iki önemli kentinin belediye başkanları olarak, kentlerimizde yaşayan vatandaşlarımıza karşı demokrasiyi geliştirme ve uluslararası barışı tesis etme sorumluluğu taşıyoruz. İki belediye başkanı olarak bu bilinçle hareket ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

İki şehrin de kafa yorduğu sınır tanımayan sorunlar söz konusu olduğunu belirten İmamoğlu, bunlardan bazılarını şöyle sıraladı:

"Bu konularda da tecrübe paylaşımı ve yeri geldiğinde ortaklığı anlamlı buluyoruz. Örneğin; küresel ısınma, deprem, göç ya da çevre felaketleri de sınır tanımıyor. Atina'da yangın çıktığında neredeyse eş zamanlı olarak İstanbul Sarıyer'de veya Ege'de de yangın çıkabiliyor. Neden ortak çözüm parametreleri düşünmeyelim? Neden birbirimizin tecrübesinden ve imkanlarından yararlanmayalım? Düzensiz göç de ister istemez bizi birbirimize yakınlaştıran sorunlardan biridir. Türkiye ve Yunanistan, koordinasyon içinde ortak çözümler üretmek zorunda. Bizler de Atina ve İstanbul olarak hem bilgi alışverişi hem de ortak projelere odaklanmalıyız."

"Birlikte kazanmaya odaklanmalıyız"
Göç konusunun, "Sen kaybedersen, ben kazanırım" mantığıyla ele alınmaması gerektiği söyleyen İmamoğlu, "Birlikte kazanmaya odaklanmalıyız. Biz, 'kazan-kazan' diyoruz. Çünkü bunun alternatifi 'kaybet-kaybettir.' Bütün bunlar ve başka konular, şehirlerimizi 21. yüzyıla hazırlamak için atmamız gereken adımlardır. İstanbul ve Atina arasında bir dostluk köprüsü kurarken Türkiye ve Yunanistan arasında da barışın ve dostluğun bir tercih değil, zorunluluk olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Bu anlamda Kostas ile başlattığımız süreç ve bu ziyaretin de Ege'de ülkelerimiz arasında barış ve huzura katkı sağlamasını temenni ediyorum. Bizlerin aldığı inisiyatifin ülkelerimiz arasında diyalog kapısının aralamasına yardım edeceğine inanıyorum. İstanbul ve Atina, Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk, bir tercih değil, tarih ve coğrafyanın bize dayattığı bir zorunluluktur. Ve biz bu zorunluluktan aldığımız ilhamla ilişkilerimizi karşılıklı kazanca dönüştürme iradesinde ortaklaşıyoruz" dedi.

Bakoyannis: Yeni ve iyi bir başlangıç yapıyoruz
Ev sahibi Bakoyannis de "Gelecek başımıza gelmesini beklediğimiz şey değildir, başımıza gelmesini sağladığımız şeydir." şeklinde başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul'daki ziyaretimin karşılığı olarak, Atina'yı ziyaret etmenize yönelik davetimi kabul etme nezaketinizle ve kurduğumuz yaratıcı diyalogla, ortak geleceğimiz için yeni ve iyi bir başlangıç yapıyoruz. Sorunlar, aşağıdan yukarıya doğru çözülür. Sorunları insanlar yaratır, insanlar çözer. Sorunları hükümetler bile yaratsa eminim ki halklar çözebilir. Bu yaz ülkelerimizi yaralayan yangın felaketlerinde ve yıllar önce gerçekleşen depremlerde toplumlarımızın hissettiği duygular bize umut veriyor. Uzun yolculukların bir tek adımla başladığını biliyoruz. Biz de şehirlerimiz arasında bir köprü kurduk. Atinalılar ve İstanbullular bu köprüden geçmeye hazır. Belediyelerin görevi, insanlarımızı ve şehirlerimizi güçlendirecek politikalar üretmektir. Böyle politikalar üretelim ki iklim krizi ile mücadele edelim, ekonomik fırsatlar yaratalım, teknolojik gelişmelere yetişelim, sosyal yaraları tedavi edelim, göçmen meselesine insani ama sınır koyan bir yönetim oluşturalım, kültürel değerleri zenginleştirelim."

İmamoğlu ve Bakoyannis, konuşmaların ardından birbirlerine, yönettikleri şehirleri anlatan hediyeler verdi.

İmamoğlu, Kiriokas Miçotakis ile bir araya geldi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha sonra Yunanistan Başbakanı Kiriokas Miçotakis ile bir araya geldi. Yunan Başbakan'ın daveti üzerine gerçekleşen buluşmada, Türkiye ve İstanbul üzerine sohbet edildi.

#Ekrem İmamoğlu

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