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Kamuya alımlar kariyer kapısı üzerinden yapılıyor

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının ardından gençlerin gözü hem kamu ve hem de özel sektörde iş fırsatlarına çevrildi. Ekonominin üç yıllık yol haritasında yılda 1 milyon 70 istihdam sözü verilirken, bu yılın sonuna kadar kamuda 100 bin kişi işe yerleşmiş olacak. Kamu kurumları personel alımını artık Kariyer Kapısı Platformu üzerinden gerçekleştiriyor. Türkiye İş Kurumu da internet sitesi üzerinden yeni ilanları duyuruyor

Kaynak : Sabah
Eklenme : 22 Eylül 2021 07:37
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Kamuya alımlar kariyer kapısı üzerinden yapılıyor

Kamu kurumları personel alımını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden gerçekleştiriyor. Gençlerin çalışma hayatına katılımını sağlayan Yetenek Kapısı büyük ilgi görüyor. Kamu, özel sektör iş ilanları en yoğun araştırılan konuların başında gelirken bu konuda merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle:

KAMU KURUMLARININ İŞ İLANLARINI NEREDEN TAKİP EDEBİLİRİM?

Kamu personeline yönelik işlemler Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nce yürütülüyor. İşe alım süreçlerinin tamamı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden gerçekleştiriliyor. Kamu ilanlarını "kariyerkapisi. cbiko.gov.tr" adresi üzerinden takip edebilirsiniz. Belediyeler, özel sektörün de bu platformu kullanma yönünde talebi var.

YETENEK KAPISI ÜZERİNDEN İŞ BULMAK MÜMKÜN MÜ?

Üniversiteli gençlerin çalışma hayatına etkin bir şekilde dahil olması için yaşama geçirilen "Yetenek Kapısı" büyük ilgi görüyor. İşverenler iş ilanları, etkinlik, eğitimlerini bu kapı üzerinden duyurabiliyor. Öğrenci ve mezunlar işverenlere kendileri hakkında doğrudan bilgi verebiliyor. Uygun şartları sağlayanlar iş görüşmesine çağrılıyor.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALIMLARI HANGİ KAPSAMDA YAPILIYOR?

İş Kanunu'na göre göre çalıştıracak sürekli, geçici veya mevsimlik işçilerin istihdam süreçleri İŞKUR aracılığı ile sağlanıyor. İşçi alım ilanları Kurum'un internet sayfasının açık iş ilanları bölümünde yayımlanıyor. Bugün itibariyle 135 bin açık iş ilanı bulunuyor. Yönetmeliğe göre, ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarınca ilana başvuruda ilçe, il veya bölge düzeyinde ikametgah şartı aranabilir. İlanı veren kurum, kuruluşlar kamu işçi alım ilanı ulusal düzeyde de açılabilir.

HANGİ KAMU İŞÇİ ALIM İLANLARINA KPSS VE EKPSS PUANIYLA ALIM YAPILIYOR?

Ön lisans ve lisans düzeyindeki işçi alım ilanlarına KPSS puanıyla, engelli işçi alım ilanlarına EKPSS puanıyla adaylar belirleniyor. Bu durumun istisnası; eğitimine bakılmadan temizlik, güvenlik ve koruma, bakım ve onarım hizmetlerindeki işçi alım ilanlarıdır. Kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacaklara ilişkin alımlar da aynı kapsamda yer alıyor. Bu ilanlara gönderilecek adaylar, noter huzurunda çekilecek kurayla belirleniyor.

SINAVA TABİ KAMU İŞÇİ ALIM İLANLARINA BAŞVURU İÇİN ALT PUAN SINIRI KAÇTIR?

Ön lisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi alım ilanlarına başvuru yapabilmek için B grubu kadrolar için en son yapılan geçerli KPSS'den en az 60 puan almak gerekiyor. Engelli ve eski hükümlü veya terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsündeki işçi alım ilanlarına başvurulabilmesi için ise KPSS/EKPSS'ye girmiş olmak yeterli.

SINAVA (KPSS/EKPSS) TABİ KAMU İŞÇİ ALIM İLANLARINA BAŞVURUDA HANGİ KPSS PUAN TÜRLERİ KULLANILIR?

B grubu kadrolar için çift yıllarda yapılmış ve geçerli olan; lisans mezunları için KPSS P1, KPSS P2 ve KPSS P3 puan türlerinden ilanı veren kamu kumunca belirlenen puan türü, ön lisans düzeyindeki ilanlarda KPSS P93 puan türü kullanılır. Kariyer mesleklerde ise ilanı veren kamu kurumu tarafından belirlenen geçerli KPSS puan türü kullanılır.

KURAYA TABİ KAMU İLANLARINDA ADAY LİSTELERİ NASIL BELİRLENİR?

Kuraya tabi ilanlarda Kurumun gönderdiği ve ilanda belirtilen şartları taşıyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı aday belirleniyor. Ayrıca, aynı sayıda yedek aday, ilanı veren kamu kurumu tarafından noter huzurunda çekilecek kura ile belirleniyor. Kamu kuruluşu istihdam edeceği kişileri, yukarıda belirtilen listelerde yer alan adaylar arasından yapacağı yazılı ve/veya sözlü sınavla belirler.

İŞE ALACAK KURULUŞLAR SINAV DUYURUSUNU NASIL YAPIYOR, SINAV VE İŞE ALIM SÜRECİ NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?

Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, ilanı veren kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyuruluyor. Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri, Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirleniyor. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerden biri veya ikisi kullanılarak yapılıyor.

İŞKUR ARACILIĞIYLA YAPILAN KAMU İŞÇİ ALIMLARINA İŞ ARAYANLAR NASIL BAŞVURU YAPABİLİR?

Kamu işçi ilanları İŞKUR internet şubesinde yayınlanıyor. İlanlara başvuru süresi beş gündür. İş arayanlar niteliklerine uygun kamu ilanlarına başvuru işlemini; https://esube. iskur.gov.tr ve Alo 170 iletişim hattı üzerinden ya da İŞKUR birimine şahsen müracaat ederek yapabilir. Kamuya işçi olarak alınacakların 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

KAMU İŞÇİ ALIMLARINDA ÖNCELİK HAKKI NEDİR?

Kamu işçi ilanlarına başvuruda genel başvuru listesinin yanı sıra, öncelikli başvuru listesi oluşturuluyor. Öncelik hakkı işe yerleşme garantisi sağlamamakla birlikte; sınava tabi ilanlara KPSS veya EKPSS puanı olmaksızın başvuru yapabilme imkanı sağlar. Kuraya tabi ilanlara da öncelikli adaylar öncelik hakkı ile başvuru yapabilirler. Genel ve öncelikli başvuru listeleri mevzuatta belirtilen usullere göre ayrı ayrı oluşturularak ilgili kamu kurumuna gönderilir.

HAZAL ATEŞ

#kamuya personel#

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