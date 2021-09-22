Türkiye OECD'de büyüme lideri olacak

Dün yayımlanan rapora göre Türkiye büyümede G20'de Hindistan ve Çin'den sonra üçüncü, OECD'de ise ilk sırada yer alacak. OECD, Türkiye için sene sonu manşet enflasyon tahminini 17.8'e yükseltti. OECD, dünya ekonomisinin COVID- 19 krizinin en ağır dönemi olan geçen yıl yaşadığı yüzde 3.4 daralmadan sonra bu yıl yüzde 5.7 büyüyeceğini tahmin etti. OECD böylece bir önceki büyüme tahminini 0.1 puan aşağı çekmiş oldu.

NOTÇULAR DA YÜKSELTTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu yıl büyüme tahminini iki kez yükseltti. Fitch 13 Ağustos'ta yüzde 6.3'ten 7.9'a çıkardığı büyüme tahminini, daha sonra 9.2 olarak revize etti. Türkiye'deki ekonomik toparlanmanın devam ettiğine dikkat çekilen raporda, bu yıl neredeyse son 10 yılın en yüksek ekonomik büyümesinin yaşanmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

Küresel ekonominin 2021 yılı büyüme tahmininin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 6'lık büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi. Moody's de 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten 6'ya çıkarmıştı.