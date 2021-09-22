Dijital tarıma geçen kazanacak

Dünya, insanlık tarihinin beslenme ve gıda teknolojileri üzerinden şekilleneceği yeni bir döneme doğru hızla ilerliyor. Artan ve yaşlanan nüfus tüm dünyanın ortak sorunu haline geldi. Katlanarak artan bu nüfusu doyurmak da gün geçtikçe zorlaşıyor. Bilim insanlarına göre yakın gelecekte ülkelere değer katacak en önemli bilgi modern tarım teknolojilerinde gizli olacak. Ülkeler vatandaşlarına yeterli ve sağlıklı gıda ürünleri ulaştırabildiği ölçüde başarılı sayılacak. Türkiye tarımı da bu noktadan hareketle kendini son yıllarda yeniden dizayn etmeye başladı. Yeterli gıda arzının sağlanmasında bölgesinde önemli bir rol üstlenen Türkiye, Avrupa, Afrika ve Batı Asya'nın gıda bahçesi olma hedefiyle ilerliyor.

ÇOK YÖNLÜLÜK

Tarım sektörü, bu hedef doğrultusunda önemli bir değişim geçirerek, çok yönlü bir karakter kazanmaya başladı. Sektör, artık ürünün paketlenmesinden tüketicilere ulaştırılmasına kadar tüm aşamalarda faaliyet gösteren 'çağdaş tarımsal işletmeler' şeklinde yeniden yapılanıyor. Artık klasik ve verimsiz üretim modeli bir kenara bırakılarak, verimliliği esas alan 'modern' tarım işletmelerine geçiliyor.

Üretici, sanayici ve tüketici entegre şekilde yeni yapılar ortaya koydukça, yeni sistemler yeni beklentiler yaratıyor. Bu noktada önemli unsurlardan birisi de finansman sıkıntısı olarak öne çıkıyor. Burada da bankacılık hizmetleri devreye giriyor. Son yıllarda birçok banka, 'tarım bankacılığı' adı altında konuya eğilmiş durumda. Kredi vermenin de ötesinde üreticiyle, çiftçiyle aynı havayı solumaya başaran Türk bankacılık sistemi sektörün yeniden şekillenmesinde büyük rol oynuyor.

Bazı bankalar ziraat mühendisi istihdam edip, köy köy dolaşırken, bazı bankalar ise hasad zamanına göre kredi vermeye kadar götürüyor işi. Bu finansman gücü de Türk tarımını hedeflediği noktaya çok daha hızlı ulaştırıyor.

Öte yandan dünya nüfusu, 1970'den beri neredeyse iki katına çıktı ve bu yüzyıl ortasında 9 milyara varması bekleniyor. Bu sırada, 3 milyar kişi, gıda zincirinde normalden daha fazla et, süt ve yumurta tüketiyor. Ülkelerde daha fazla aile "orta sınıf" kategorisine ulaştıkları için, daha iyi beslenmeyi umuyor.

DIJITAL TARIM KOBİ'LERE HANGİ FIRSATLARI SUNUYOR?

-Dijital dönüşüm tarımı da değiştiriyor. Artık tarlalarda son teknoloji traktörler, "drone"lar ve toprak/ hava sensörleri kullanılıyor. dijital teknolojiler çiftçilere gübreleme ve bitki koruma ürünlerini daha hassas uygulayabilme imkanı sağlıyor.

-Dijital tarım uygulamalarıyla tarımsal üretimde yüzde 25 artış sağlanabileceği öngörülüyor.

-Çiftçilerin kullanacağı özel hava durumu uygulamalarıyla hava kaynaklı verim kaybı yüzde 25 azaltılabilir. Yeni nesil akıllı sulama sistemleriyle küresel kilokalori üretimini yüzde 41 oranında arttırmak mümkün olabilir.

METİN CAN