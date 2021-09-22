MEB'den 2020-2021 eğitim dönemi not düzenlemelerine dair yazı
Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim dönemindeki not işlemlerinde yaşanan aksama nedeniyle tüm birimlere resmi yazı gönderdi
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Eylül 2021 07:54
MEB, 2020-2021 eğitim öğretim dönemindeki not işlemlerine dair resmi yazı yayımladı. Yazıda Bakanlığa çok sayıda şikayet ulaştığına dikkat çekilerek, e-Okul sisteminde yer alan 2020-2021 II. Dönem Ders Notları modülünün okul idarecilerine Ekime ayı sonuna kadar açılacağı, yapılması gereken not giriş/düzeltme veya silme işlemlerinin bu süre içinde tamamlanması gerektiği belirtildi.
#Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim dönemindeki not işlemlerinde yaşanan aksama nedeniyle tüm birimlere resmi yazı gönderdi