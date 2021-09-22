Altı partiden 'sistem' zirvesi

Milliyet'ten Mehtap GÖKDEMİR'in haberine göre: Altı partinin genel başkan yardımcıları genel başkanlarının görevlendirmesiyle ikinci kez buluştu. Bir sonraki toplantının ekim ayı başında Ankara'da TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Milliyet'e konuşan kaynaklar toplantıların devam edeceğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarımızı tek metne indirebilir miyiz, bunun çalışması için bir araya geldik. Daha sonraki süreç önümüzdeki toplantılarda şekillenecek. Hep beraber temel ilkeleri ortaya koyan bir ortak metin de hazırlayabiliriz. Fikir birliği var. Daha ince bir çalışma yapmak üzere toplandık. Temel ilkelerde zaten metinler uzlaşmış vaziyette, çok fazla sorun yok. Biz temel ilkelerin de detayına inmek istiyoruz. 'Cumhurbaşkanı sembolik olacak' parlamenter sistemin özü bu. Bunu herkes söylüyor ama bunu biraz daha detaylandırmamız lazım. Meclis mi seçsin, halkı mı seçsin, bu da bir soru. 'Meclis güçlendirilsin', hangi argümanlarla güçlendireceğiz... Bu bir seçim ittifakı değil. Bu toplantıların konusu cumhurbaşkanı adayı kim olacak değil. Bizim adaydan önce sistem sorunumuz var. Bunun ardından da tabii ki seçim kanunlarını da konuşabiliriz." Kaynaklar, "İttifak genişler mi?" sorusuna ise, "O konu kesin değil, olabilir de olmayabilir de ama Türkiye için birlikte çalışıyoruz. Yasal resmi ittifakın içinde olunsa da olunmasa da temel ilkelerimiz önemli" yanıtını verdiler.