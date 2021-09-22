Tiyatroda tacize 2.6 yıl hapis

Milliyet'ten ELİF ALTIN'ın haberine göre: Son sözü sorulan sanık Aydın böyle bir olay nedeniyle savunma yapmaktan utandığını belirterek "Nazife'nin bana böyle bir suçlama yöneltmesinin asıl sebebi, oyuna gelmediği için tutulan raporu etkisiz hale getirip, tiyatroya geri dönmek amacıyla işe iade davası açmak istemesi" dedi. 20 yıldır tiyatroda olduğunu hatırlatan Aydın, "Şimdiye kadar hiç kimseye isteği dışında dokunmuşluğum yoktur" ifadelerini kullandı.

Gazeteciye tekme

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Aydın'ı, Aksoy'a yönelik "cinsel saldırı" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Alkoy yönünden de şikayet süresinden sonra yapıldığı için düşme kararı verdi. Cezada erteleme uygulanmadı. Karar sonrası duruşma salonundan sinirle çıkan Aydın, kendisini görüntülemek isteyen kadın bir muhabire, "Çekil şuradan" diyerek tekme ve omuz attı. Kararı sevinçle karşılayan Alkoy, "Başka kadınların da tacize uğramaması için şikayetçi oldum. Çünkü artık biliyordum ki şikayetçi olmazsak, sanık 'nasılsa bana hiçbir şey olmuyor' diyerek tacizlerine devam edecekti" dedi.

Sesizliğe tepki

Aksoy ise 2 senedir mesleği olan oyunculuktan uzak olduğunu belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, yöneticileri ve onların denetiminde olan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni'nin kendi bünyelerinde yaşanan yüz kızarıcı bir eylem ve davanın uyandırdığı infial ile ilgili sessizliklerinin, ses kısıklığının açılması için yapacaklarını merak ediyorum" diye konuştu.