Naci Görür: Malatya'da büyük bir deprem bekliyoruz

Birkaç gün önce Tokat'ta ve Malatya'da yaşanan depremlerin ardından, bu kentlerde oturanlar, son depremlerin daha büyük bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceğini merak ediyordu.

Bilim Akademi Üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tokat ve Malatya'da meydana gelen depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

'MALATYA'DA CİDDİ DEPREM BEKLİYORUZ'

Malatya'daki depremin fay zonunda olduğunu, bu zonun Doğu Anadolu Fayı (DAF) ile olan kesişim bölgesinde yer aldığını belirten Görür, "Bu zonun DAF ile olan kesişim bölgesinde ve DAF üzerinde (Erkenek-Çelikhan) gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz" dedi.

Görür, söz konusu bölgede en son meydana gelen depremin 1893 yılında olduğunu belirtti.

TOKAT'TA BÜYÜK DEPREM OLASILIĞI YOK

Tokat'taki Niksar ilçesi merkezli 4,4 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Görür, "Bu deprem malüm, Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde. Bu yörede en son büyük bir deprem (7,0) 1942 yılında oldu. 3 bin kişi öldü, 6 bin 300 kişi yaralandı. Bu bölgede bu büyüklükte bir depremi daha uzun bir zaman için beklemiyoruz" dedi.