İnsanlık tek ve bütün bir ailedir

Tanıtıma Bosna-Hersek Cumurbaşkanlığı Konseyi Başkanı'nın eşi ile Brundi, Kuzey Makedonya, Litvanya, Maldivler, Sierra Leone ve Komorlar First Ladylerinin yanı sıra, Eritre Daimi Temsilcisi Sophia Tesfamarian, Rwanda Daimi Temsilcisi Valentine Rugwabiza, Dışişleri, Milli Savunma ve Ticaret Bakanlarının eşleri, milletvekilleri ve STK temsilcileri katıldı.

'Sevgi köprüsü'

Emine Erdoğan, tanıtımda şöyle konuştu: "Dünyanın neresine dağılmış olursak olalım insanlık tek ve bütün bir ailedir. Dünyanın neresinden bir ah yükselse, Türkiye oraya insani yardım taşımıştır. Bu miras, hayatım boyunca manevi pusulam oldu Umarım, naçizane bir araya getirdiğim bu satırlar, kalpten kalbe ulaşan bir sevgi köprüsü kurar."

'Hep güler yüzlüler'

Erdoğan, "Bu kitap Afrika seyahatlerim öncesinde yaptığımız çok yönlü hazırlıklara, bizleri hep güler yüzleriyle karşılayan First Lady dostlarımın verdiği bilgilere, büyükelçilerimiz ve eşlerinden öğrendiklerime ve sıcak Afrika insanlarının gözlerinden okuduklarıma dayanıyor. Her birine, bana öğrettikleri için, şükran borçluyum" diyerek sözlerini tamamladı.

Geliri Afrikalılara

Emine Erdoğan, annesi Hayriye Hanım'a atfettiği "Afrika Seyahatlerim" adlı ilk kitabında, 2014-2020 yıllarında 23 Afrika ülkesine gerçekleştirdiği seyahatlerdeki anılarına yer verdi. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça ile Afrika'da yaygın olarak kullanılan Svahili dillerinde yayımlanacak kitabın tüm geliri, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ne bağışlanarak, Afrikalı kadın ve çocuklara, sağlık ve eğitim yardımı olarak ulaştırılacak.