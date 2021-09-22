'AYM'ye yapılan bireysel başvuru 300 bini geçti'

2017'de azaldı

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre: Raporda şunlar yer aldı: "2016'ya kadar AYM'ye yapılan bireysel başvuru sayısı toplamda 52 bin 193 iken; 2016'da AYM'ye yapılan başvuru sayısı 80 bin 756 olmuştur. Daha sonra OHAL Komisyonu'nun kurulması ile iç başvuru yollarının tüketilmesi için AYM'ye başvurmadan önce komisyona gitmiş olma şartı oluşmuştur. OHAL Komisyonu kararlarının zamanında açıklanmaması istatistiklere de yansımış ve 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 50'ye yakın azalma yaşanmıştır. Her ne kadar OHAL Komisyonu'nda dosyaların bekletiliyor olması AYM'nin işini kolaylaştırmış gibi gözükse de son 4 yıldır bireysel başvuru sayıları 40 bin civarlarında gerçekleşmektedir. 2016-2020 arasında toplam yapılan bireysel başvuru sayısı 242 bin 845 olarak gerçekleşmiştir."

15 Temmuz sonrası katlandı

Raporda, 2015'te AYM'ye yapılan bireysel başvuru sayısı 20 bin 376 iken 2016 ve sonrasında bu sayının katlanarak artığına işaret edildi.

Rapora göre AYM'ye yapılan bireysel başvuru sayısı 2012'de bin 342, 2013'te 9 bin 897, 2014'te 20 bin 578, 2015'te 20 bin 376, 2016'da 80 bin 756, 2017'de 40 bin 530, 2018'de 38 bin 186, 2019'da 42 bin 971, 2020'de 40 bin 402, 2021'de (ilk 6 ay) 28 bin 648.