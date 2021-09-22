'PCR'ı mobbing diye şikayet edenler var'

Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) ve ASO ilk ortak yönetim kurulu toplantılarında, iş dünyasının gündemini masaya yatırmak üzere bir araya geldi. ANGİAD ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda sanayi kuruluşlarında çalışan personelin Kovid-19 aşısına teşvik edilmesi ve PCR zorunluluğu konusu ele alındı.

Kovid-19 tedbirleri için iş yerlerinde PCR testinin yaygınlaştırılması önerilen toplantıda, çalışanların test yaptırmaya, "mobbing" olduğu iddiasıyla direndiği dillendirildi. Özdebir, konuya ilişkin, "PCR testi istendiği zaman işveren için 'bana mobbing yapıyor' diye şikayet edenler var. Toplumun sağlığı kadar iş yeri sağlığı ve huzuru da önemli. Aşıdan endişe duyan insanların bir an evvel kararlarını verip aşılarını olacağını ümit ediyorum" ifadelerini kaydetti. ANGİAD Başkanı Serhan Yıldız da "Paydaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.