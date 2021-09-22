Ekmek, denetimi geçemedi

Gülden Çoktan'ın haberine göre: Son günlerde marketlerde görülen fiyat farklılıklarına ve pahalılığa yönelik şikayetler sonrası Ticaret Bakanlığı, denetimlerini arttırdı. O denetimlerden birine Milliyet olarak biz de eşlik ettik. Üsküdar Libadiye Caddesi'nde bir markette ekmeğin İstanbul için belirlenen fiyatın üzerinde satıldığı ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, "Yaptığımız denetimde ekmeğin fiyatıyla ilgili bir sorun çıktı. İstanbul'da belirlenen fiyat ekmekte kilosu 9 lira olması gerekir. Burada ise fiyatı 9 lira 60 kuruş yazıyor. O açıdan biz haksız fiyat değerlendirme kurulumuza tutanağını tutup ileteceğiz. Eğer bir haksız bir fiyat artışı olduğuna kurul kanaat getirirse gerekli idari yaptırımları bakanlığımız merkezinde uygulanacak. 10 bin 900 TL ile 109 bin TL arasında bir ceza var" dedi.

'Meyvelere yaklaşamıyoruz'

Denetimler esnasında markette alışveriş yapan bir kadın, denetimlerin yapılmasının güzel bir gelişme olduğunu belirterek, "Her şeyin fiyatı çok yüksek. Bunlar için fahiş fiyat diyebilirim. Ette, balıkta, meyve ve sebze de aynı. Özellikle meyvenin yanına yaklaşılmıyor" dedi.

'Artışı kim yaptıysa, cezayı o ödeyecek'

Denetimlerde, vatandaş tarafından en çok tercih edilen temel gıda ürünlerinin denetlendiğini söyleyen Şahin, şunları söyledi:

"Bakanlığımız, tüm ilçe ve illerde denetimlerini devam ettiriyor. Vatandaşın en çok tercih ettiği ürünleri denetledik. Kasa fiyatıyla etiket fiyatı arasında bir fark olup olmadığına ve indirimli ürünlerin satışlarına ilişkin indirimin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını kontrol ettik. Bu ürünlerde fahiş fiyatlarında bir artış var mı onları tespit edebilmek amacıyla firmadan, denetlediğimiz ürünlerin geriye dönük olarak alış-satış fiyatlarını hem de bu ürünler nereden tedarik edildiyse tedarikçilerinde biz bilgisini talep ettik. Bu artış kimden kaynaklanıyorsa cezayı da ona uygulayacağız."