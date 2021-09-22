TSK'dan istifa eden generallerin sayısı 5'e yükseldi!
"İstifa eden general sayısı 5'e çıkmış, bu kesin ve teyitli bilgidir" diyen Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "İstifa edenler de bu ülkenin yetiştirdiği en savaşçı komutanlar olduğunu da hatırlatmış olalım" ifadelerini kullandı
Kaynak : Sözcü
Eklenme : 22 Eylül 2021 11:00
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, geçtiğimiz günlerde TSK'dan istifa eden 3 general olduğunu ifade etmiş ve ardından 3 general istifa etmişti. Öztürk, bugünkü yazısında istifa eden general sayısının 5'e yükseldiğini yazdı.
İstifa eden 3 generalin isimleri...
Bazı gazeteler istifa edenlerin Barış Kalkanı Harekat Bölgesi Komutanlığı'ndan Tümgeneral Hakan Öztekin, Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Enis Koç, 8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt olduğunu açıkladı.