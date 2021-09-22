Dolar günü düşüşle tamamladı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Eylül 2021 17:40
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,6560
|8,6570
|8,6450
|8,6460
|Avro
|10,1520
|10,1530
|10,1500
|10,1510
|Sterlin
|10,7860
|10,8460
|11,7680
|11,8270
|İsviçre Frangı
|9,3430
|9,3890
|9,3560
|9,4030
|ANKARA
|ABD Doları
|8,6260
|8,7060
|8,6150
|8,6950
|Avro
|10,1120
|10,1920
|10,1100
|10,1900
|Sterlin
|11,7260
|11,9360
|11,7080
|11,9180