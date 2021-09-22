GYS'de başarısız olanlar, yüksekokul sekreteri olarak atandı

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, 2019'da gerçekleştirilen sınavda başarılı olamayan A.Ş.'nin ve N.E.'nin yüksekokul sekreteri olarak atandığı belirtildi.

İddiaya göre yüksekokul sekreteri olarak atanıp daha alt kadro olan ancak sınavda başarılı olunduğu takdirde görevlendirilen şube müdürü kadrolarına ise E.P., F.B. ve C.P. atandı. Teknik hizmetler sınıfında olan E.E.'nin ise yine başarısız olmasına rağmen yüksekokul sekreterliğine atandığı ileri sürüldü.

Eğitim Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Savran, kamu emekçilerinin görevde yükselme ile unvan değişikliğinin, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde değil de hülle yoluyla atama gerçekleştirildiğine yönelik duyumlar aldıklarını söyledi. Savran, "İdarenin takdiri ile daire başkanlığı, fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreterliği gibi kadroların Görevde Yükselme Sınavı kapsamına alınması için hukuki zemin oluşturulmalıdır" dedi.

Üniversitelerin tüm bileşenleriyle bir bütün olarak hizmet ürettiğini belirten Savran, "2 Aralık 2019 tarihinde sonuçları açıklanan ve şu andaki Üniversite yönetiminin sınav komisyonunda yer aldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavında sıralamaya girmeyen kaç adayın Yüksekokul, Fakülte Sekreterliği kadrolarına ataması ve/veya görevlendirmesi yapılmıştır? Yapılmışsa gerekçesi nedir? İdarenin takdiri ile sekreter kadrolarına kaç kişinin ataması yapılıp; daha sonra hukukun çevresi dolaşılarak tenzil-i rütbe ile alt kadro olan ama sınavla atanabilecek olan şube müdürü kadrolarına ataması gerçekleşmiştir? Biz bunların yanıtlarını öğrenmek istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Sayıştay 4. Dairesi'nin son yayımladığı kararında üniversitelerde personelin özellikle yüksekokul sekreteri yapılarak daha sonra şube müdürü kadrolarına atanmasına dikkat çekilmiş, yapılan bu atamalar kamu zararı sayılmıştı.