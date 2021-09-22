Denizli'de AK Parti'nin il teşkilat başkanı koronaya yenildi
Denizli'de korona virüse yakalanan Ak Parti İl Teşkilat Başkanı Osman Tataroğlu, hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 22 Eylül 2021 09:57
Korona virüs Denizli'de bir can daha aldı. Edinilen bilgiye göre Ak Parti İl Yönetiminde Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Osman Tataroğlu, korona virüse yakalandı.
Bir süredir tedavi gören Tataroğlu'nun 4 gündür yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği öğrenildi. Partinin sevilen yüzleri arasında yer alan Tataroğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Başkanın ölümü ailesini ve partilileri yasa boğdu. Tataroğlu, bugün memleketi Tavas'ın Hırka Mahallesinde toprağa verilecek.