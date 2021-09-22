Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,26, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,83 ile metal, ana sanayi, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,39 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, Çinli Evergrande şirketinin Çin'in finansal istikrarını etkilemeyeceğine yönelik görüşün ağırlık kazanması ve bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde nispeten iyileşen risk algısıyla küresel pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini bildirdi.

Bu akşam ABD'de Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının piyasaların odak noktasında olacağını belirten analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.413 seviyesinin direnç, 1.350 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 50 baz puan artarak yüzde 18 oldu.