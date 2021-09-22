Okuduğu köy okuluna öğretmen oldu

Kutlu, 8 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak Türkiye- Irak sınırının kesiştiği noktada yer alan ve terör saldırıları nedeniyle büyük acıların yaşandığı Uludere'nin Taşdelen köyünde dünyaya geldi. Kutlu, ilkokul ve ortaokulu Taşdelen'de okudu. Liseyi Şenoba beldesinde tamamladıktan sonra üniversite sınavına girdi. Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken öğretmen olmak için formasyon aldı.

Geçen yıl mezun olan ve girdiği KPSS'den 80.3 puan alan Nesrin Kutlu, yıllar önce okuduğu Taşdelen İlköğretim Okulu'nda ücretli öğretmen olarak görev yapmaya başladı. Öğretmenliğinin 10'uncu günü olan Nesrin Kutlu, yaşadığı mutluluğu SABAH'a anlattı: "Sabah okula gittiğimde 'Bu bir hayal mi?' diyorum, tarifsiz duygular yaşıyorum. Yıllar sonra mezun olduğum okulda ve sıralarında oturduğum sınıfta öğretmenlik yapmaya başladım.

Her sabah sınıfa geldiğimde öğretmenlerimi hatırlıyorum, bize söyledikleri aklıma gelince onlara teşekkür ediyorum. Ben bu sıralarda kurduğum hayallerimi gerçekleştirdim. Şimdi bu çocukların hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyorum."

Hüseyin Kaçar