'Cezada indirimler yüzünden cinayetler bitmiyor'

Genç kadın kurtarılamazken, tutuklanan zanlı koca, önce "Haksız tahrik altında eşi kasten öldürme' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf Mahkemesi'nin kararı bozmasıyla yapılan ikinci yargılamada ise müebbet hapse çarptırıldı. Ancak bu ceza "Haksız tahrik" uygulanarak 24, "İyi halden" de 20 yıla indirildi.

'PARASINI YEDİ'

Karara isyan eden Hanife Babayiğit'in annesi Seher Dede, "Kızım pavyonda çalışmayı bırakmıştı. Ancak Mesut Babayiğit işini bıraktığı için yeniden çalışmak zorunda kaldı. Hem çocuğuna hem eşine hem de evine baktı. Mesut da elindeki parasını alıp harcadı. Çalışmak istemiyordu. Biz katilin en ağır cezayı almasını bekliyorduk. Ancak haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulandı. Katillere böyle indirimler verilirse kadın cinayetlerini bitiremeyiz. 'Nasıl olsa indirim alıyoruz' diyerek cinayetlere devam ederler. Televizyonlardan kadın cinayetlerini izlerken hep ağlardım. Benim başıma da geldi. Yavrumdan geriye torunum kaldı. Onun velayetini almak için uğraşacağım" dedi.

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