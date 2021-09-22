Sözleşmeli personel izinlerinin bir sonraki yıla devredildiğini bilmeyen yöneticiler var

6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esas'larda değişiklik yapılmıştır.

Esasların 9'uncu maddesinde yapılan düzenleme şu şekildedir:

"Sözleşme döneminde kullanılmayan izinler, sözleşmenin devamı halinde müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin haklan düşer."

Esas'lara eklenen geçici 22. maddeyle de, sözleşmeli personelin, 2020 yılma ait yıllık izin hakkının kullanılamayan kısmının 2021 yılına devredildiği belirtilmiştir.

Ancak memurlar.net'e ulaşan geri bildirimlere göre bazı personel birimi yöneticilerinin bu düzenlemeden haberdar olmadığı ve sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin devir olmayacağını söyledikleri ifade edilmektedir.

6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme çok açık olup, hem kullanılmayan 2020 yılı izinlerinin 2021 yılı içinde kullanılması hem de 2021 yılı izinlerinden kullanılmayanların 2022 yılı içinde kullanılması mümkündür.