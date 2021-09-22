Darbe girişimi sonrası FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine 265 operasyon düzenlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine bugüne kadar düzenlenen 265 operasyonla 4 bin 15 örgüt mensubu yakalandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlar sürüyor.

Güvenlik güçlerince örgüt üyelerinin saklandığı "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bugüne kadar belirlenen çok sayıda hücre evine 265 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 bin 15 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 2 bin 390'ı tutuklandı, 1322'si hakkında adli kontrole hükmedildi, 303'ü serbest bırakıldı.

- Hücre evinde yakalananlar

FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik toplantıları organize eden eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya da Çanakkale'de hücre evinde yakalandı.

Örgütün güncel yapılanma ile gaybubet evleri sorumlusu olduğu ve hücre evlerinde saklananlara finansal destek sağladığı tespit edilen Mehmet Biricik, İstanbul'daki hücre evinde gözaltına alındı. Ayrıca hücre evlerinde yakalananlar arasında sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen de bulunuyor.

- "Gaybubet"e modern mağara benzetmesi

Yürütülen soruşturmalar ve açılan davalarda elde edilen delillere göre ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, örgüt mensuplarının deşifre olmadan saklanmalarına yönelik önlemler alınmasını talep etti. Gülen, "gaybubet" adı verilen hücre evlerinde saklanmaya devam edilmesi gerektiğini de belirtti.

"Falcon" uygulaması üzerinden gönderilen bir mesajda da örgüt elebaşı Gülen'in "Yurt dışına geçecek arkadaşlar kesinlikle risk almadan gaybubete devam etsinler." emri verdiği tespit edildi.

Örgüt, "gaybubet" adındaki hücre evlerini "modern mağara" olarak nitelendiriyor. Mesajlarda, hücre evlerinde saklanmanın ibadet sayılacağı belirtiliyor. Bu konuyla ilgili gönderilen bir mesajda, "Gaybubette geçirdiğimiz her dakika, bir gün ibadet yerine geçiyor." ifadelesi yer aldı.