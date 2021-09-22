Ege ile Hacettepe aşı ve ilaç teknolojileri'nde iş birliği yapacak

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi yapılan protokol törenine, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ile ilgili akademisyenler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Budak, köklü bir akademik zenginliği olan Hacettepe ile iş birliği içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Söz konusu iş birliği ile bilime katkı noktasında ortak çalışma yürüteceklerini vurgulayan Budak, şunları kaydetti:

"YÖK hem TÜBİTAK'ın Üniversite Yetkinlik Analizi'ni hem de üniversitelerin öz değerlendirmeleri ve kapasitelerini göz önünde bulundurarak ilgili sektörler bazında araştırma ve aday araştırma üniversitelerini eşleştirmişti. Bu kapsamda üniversitemiz de Hacettepe Üniversitesi ile 'İlaç ve Tıbbi Cihaz' öncelikli sektörünün alt alanları olan 'Aşı ve ilaç teknolojileri' alanında eşleştirildi. Proje kapsamında Hacettepe Üniversitesi ile aşı ve ilaç teknolojileri konularında ortak araştırma grupları kurmak, ulusal ve uluslararası projelere ortak katılım sağlamak ve ortak proje geliştirmek gibi konularda iş birliklerimizin geliştirilmesini ve süreklilik kazanmasını hedefliyoruz."

Ege Üniversitesinin bilim alanında yürüttüğü çalışmalara dikkati çeken Budak, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

Rektör Prof. Dr. Güran da Ege Üniversitesi ile böyle bir çalışmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"İnşallah bu protokol çok verimli ve başarılı olur. Ege Üniversitesinin sağlık bilimlerinin yanında gıda mühendisliği, tarım alanında da önemli potansiyele sahip olduğunu biliyorum. Bizim de üniversite olarak hem sağlık hem de gıda güvenliği alanında önemli kapasitemiz var. Bu iki üniversitenin böyle güçlü alanlarda iş birliği yapması hem ülke hem de bilim alanı için önemli ivme kazandıracağını ümit ediyorum."