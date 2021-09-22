Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 10'a yükseldi

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren 10 aile, HDP binası önünde "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, HDP aleyhine slogan attı.

Eyleme yeni katılan Ayten Koçhan, gazetecilere, çocuğunun 7 yıl önce Bursa'da kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

Çocuğunu HDP'den isteyen anne Koçhan, şöyle konuştu:

"Yavrum neredeysen dön. Gel, o yol, yol değil. Asker, polis ve hükümetimiz var, dön gel yavrum. Ersin, beni duyuyorsan dön oğlum. Onların yavrularının yastığı başlarında, yorganı üstlerinde. Sizin yastığınız taş, döşeğiniz toprak olmuş, dönün oğlum. Gel, baban hasta yavrum. PKK ve HDP'ye lanet olsun. Onların yavruları okuyor, yanlarında. Bizim çocuklar dağlarda. Daha yeter ciğerimiz yandı, analar ağladı. Devletimiz arkanızda dönün."

- "Bir çocuk dağda kalmayana kadar bekleyeceğiz"

Anne Gülbahar Teker ise eyleme bir ailenin daha katıldığını anlattı.

Zaman geçtikçe aile sayısının arttığını vurgulayan Teker, "Biz burada bekliyoruz. Bir çocuk dağda kalmayana kadar bekleyeceğiz. HDP'ye ve PKK'ya lanet olsun. Bu çocuklar nerede? Getirsinler çocuklarımızı bize teslim etsinler. Yazık değil mi bu anne babalara. Ben çocuğumu istiyorum. Çocuğum ölse de eyleme devam edeceğim." diye konuştu.

Anne Şahinaz Özcan da "HDP'nin önündeyim, çocuğumu istiyorum. 5 yıldır çocuğum kayıp, bir haber alamadım. Bu Kürt davası değil. Çocukları götürüp aileleri perişan ediyorlar. Atilla, dön gel oğlum seni bekliyoruz." dedi.