Ege ve Akdeniz'de bugün ve yarın fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile daha sonra genelinde kuzey ve kuzeydoğudan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de de yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği öngörülen fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile zamanla genelinde etkisini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, cuma günü öğle saatlerinde de etkisini kaybetmesi bekleniyor.