AK Parti'den, CHP Etimesgut İlçe Başkanı hakkında suç duyurusu

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Halil Hotaman, partililerle Batı Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Hotaman, Cemal Emir'in, bir siyasi parti temsilcisine yakışmayacak nitelikte ifadelerle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendileri gibi düşünmeyen, siyasi olarak kendilerini desteklemeyen insanlara hakaret ve tehditlerde bulunmasının, CHP ve yöneticilerinin topluma karşı besledikleri kin ve nefret duygularında geldikleri noktayı açıkça gözler önüne serdiğini ifade etti.

Emir'in, karşılıklı yalanlamalar ve suçlamalarla geçirdikleri kongre sürecini unutturmak adına, haddini aşar ifadelerle gündem oluşturmaya çalıştığını belirten Hotaman, şöyle devam etti:

"Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına, liderimiz ve genel başkanımıza 'ceberut adam' kelimesini kullanacak kadar seviyesiz, kendi siyasi düşüncesine sahip olmayanlar için ise 'kökünü kazıyacağız' gibi yakışıksız kelimeleri kullanacak kadar şirazesi kaymış bir siyasetçinin toplum nazarında kabul görmeyeceğini kendisine bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Sayın Başkan, unutma ki, 'Korkutacağız, susturacağız, yıldıracağız ve hatta kökünü kazıyacağız.' dediğiniz insanlar bugüne kadar bu coğrafyada ülkeleri için Malazgirt'te, Sakarya'da, Çanakkale'de ve son olarak 15 Temmuz gecesi ülkenin her yerinde tanklara, mermilere gövdesini siper etmiş, şehit ve gazi olmuş insanlardır."

- "Tavsiyemiz, ülkemize fayda sağlayacak siyaset üretmeniz"

"Siz ve sizin gibiler bu tarz ifadelerinizle ancak ve ancak özellikle son dönemde korkakların, yalancıların, tacizci ve tecavüzcülerin yegane toplanma alanı haline dönüşen kendi siyasi partinizin içindeki zavallı yönetici dostlarınızı ya da 'Darbe olursa tankın önüne ilk ben çıkarım.' dedikten sonra darbe girişiminde belediye başkanının evine saklanan yöneticilerinizi korkutabilirsiniz." değerlendirmesinde bulunan Hotaman, şu ifadeleri kullandı:

"Size tavsiyemiz, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanını ve kendi siyasi düşüncenizi paylaşmayan insanları tehdit etmek yerine, ülkemize, şehrimize, ilçemize ve vatandaşlarımıza fayda sağlayacak siyaset üretmeniz ve bu bağlamda söylemlerde bulunmanızdır."

Hotaman, "Emir'in kongrede yaptığı, Cumhurbaşkanımız ve teşkilatımıza yönelik tehdit ve hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle yargı önünde hesap soruyor, suç duyurusunda bulunarak hukuk önünde hesap sormak üzere harekete geçiyoruz." dedi.

Konuşmasının ardından Hotaman ve partililer, CHP'li Emir hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Cumhurbaşkanına hakaret" nedeniyle hazırlanan suç duyurusu dilekçesini Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.