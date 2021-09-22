Adalet Bakanı Gül: Terörle mücadelede gevşeme olmayacak

Adalet Bakanı Gül, Altındağ Belediyesinin desteğiyle yapılan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Merkezi'nde gazilerle bir araya geldi.

Vakfın Genel Başkanı Lokman Aylar ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Gül, Aylar'a Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti. Konuşmasında şehitlik ve gaziliğin en yüksek makam olduğunu söyleyen Gül, şöyle devam etti:

"Sizler bu ulvi makamlara gelmiş değerli arkadaşlarımız, büyüklerimizsiniz. Vatan size minnettardır. Gazilik, bu ülkenin geleceğe dair bayrağımızı, istiklalimizi, istikbalimizi, vatanımızı daha güçlü bir şekilde emin bir şekilde görebilmenin adıdır. Gazilerimizde biz bunu görüyoruz ve yaşıyoruz. Şehitlerimiz, şehitlerimizin yakınları yine bu millete emanettir. Bu ülke, bu vatan toprağı bizlere şehitlerin kanlarıyla emanet edilmiştir. Bayrağımız dalgalandıkça bize bunu hatırlatmaktadır. Bayrağımız bu vatanı sokakta bulmadığımızı, şehit kanları ile bu vatanın alındığını her zaman hatırlatıyor. Kıyamete kadar da hatırlatacak."

- "Türkiye yıkılmaz, Türkiye geçilmez"

Devlet olarak, gazi ve şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gereken her şeyin yapıldığını anlatan Gül, bundan sonraki dönemde de her türlü desteğin takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti. Türkiye'nin çok güçlü bir şekilde terörle mücadele ettiğini vurgulayan Gül, hem içeride hem dışarıda Türkiye'yi boğmak ve huzuru bozmak isteyen güçlerin olduğunu herkesin bildiğini dile getirdi. Gül, şöyle konuştu:

"Ama onlar da şunu bilmiyorlar, şehitlerimiz, gazilerimiz olarak bu millet, bu vatan sokakta bulunmadığı için biz kolay pes etmeyeceğiz. Türkiye yıkılmaz, Türkiye geçilmez. Bunu Çanakkale'de de öğrettik. Bunu PKK'ya da gösterdik, sınır dışında Suriye'de, Irak'ta yaptığımız operasyonlarda gösterdik, 15 Temmuz'da da yine gösterdik ve öğrettik. Daha da hala öğrenemeyenler varsa bu millet hazırdır. 84 milyon gazi ve şehit olmaya hazır vatan evladı vardır. Sizler, bu şerefe nail olmuş kişilersiniz. Hiçbir zaman hiçbir şekilde terörle mücadelede gevşeme olmayacak. Kararlı bir şekilde tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti olan bu vatan toprağında hiçbir çapulcunun, hiçbir terör örgütünün asla ama asla rehavet gösterip onların başarıya ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Terör örgütleri, teröristler bir kişi bile kalmayıncaya kadar onları o kazdıkları çukurlara, gömeceğiz ve Türkiye'ye asla el uzatamayacaklar. Allah'ın izni ile terör örgütlerini de onları maşa olarak kullanan ağa babalarını da Türkiye dize getirebilecek güçtedir. Çünkü milletimiz, 84 milyon omuz omuzadır et ile kemik gibi beraberiz. Çanakkale'de nasıl berabersek bugün de aynı birlikteliği sürdürüyoruz. Kimse bizi ayıramaz. Et ile tırnak ayrılır mı? Ayrılmaz. Biz de Allah'ın izniyle Türkiye üzerine birileri senaryo yazmaya çalışıyor, o senaryoları alıp onların yüzüne çarptık, çarpmaya da devam edeceğiz."

- "Milletimiz 15 Temmuz'da 'bu ülke geçilmez' dedi"

Konuşmasında, iman dolu yüreklerin top ve tüfekten daha güçlü olduğunu aktaran Gül, Türkiye'nin şehitlerin ve gazilerin duası ile ayakta olduğunu vurguladı.

"Bizim en büyük gücümüz tankımız, tüfeğimizden öte iman dolu yüreğimiz" diyen Bakan Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çanakkale'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk anılarında anlatıyor, 'Dua okuyor' diyor, 'Birazdan şehit olacağını biliyor yine atılıyor, o da dua okuyarak gidiyor. 5 dakika, 10 dakika sonra şehit olacağını biliyor dua okuyarak o düşmanın üzerine gidiyor.' 15 Temmuz'da tanka, tüfeğe karşı Cumhurbaşkanımız ne dedi? 'Ben milletimin iradesinden başka hiçbir güç tanımam kardeşim, F-16 ile de gelsen arkana hangi gücü alırsan al, bu milletin gücünden imanından daha büyük bir güç yoktur.' dedi. Milletimiz 15 Temmuz'da topa, tüfeğe kafa tuttu ve 'Bu ülke geçilmez.' dedi. Allah'ın izniyle bu destanlar her yerde. Doğu'da, Güneydoğu'da, Suriye'de, Fırat Kalkan'ında, Zeytin Dalı'nda benden daha iyi sizler yaşadınız, gördünüz, o makamlara geldiniz. Çocuklarımıza da aynı ruhu bizler vereceğiz."

Bakan Gül, şehit ve gazilerin vatanın, bayrağın, istiklalin, istikbalin teminatları olduğunu kaydetti.