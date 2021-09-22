Vali açıkladı: Parkta uyuyan gençlerin hiçbirinin yurt talebi yok

İzmit'te yurt fiyatlarının ve ev kiralarının yüksek olmasından şikayetçi olan bir grup genç, 'Barınamıyoruz' sloganıyla eylem başlatarak geceyi parkta uyuyarak geçirdi

Gecenin ilerleyen saatlerinde, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk eylem yapan gençlerin yanına gelerek, yurt konusundaki şikayetleri ve talepleri dinledi. Daha sonra öğrenciler geceyi parkta geçirmeye devam etti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz eylem yapan gençlerle ilgili olarak sosyal medyada hesabından, "İlimizde yurt kapasitesinin yetersiz olduğu gerekçesi ile eylem yapan gençlerin bir kısmının farklı şehirlerden geldiği ve ilimizle irtibatının olmadığı ayrıca eyleme katılan gençlerin hiçbirinin yurt konusunda talebi olmadığı tespit edilmiştir" diye açıklamada bulundu.