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Ankara Şehir Hastanesi'nde 33 korona hastası hamileden 32'si aşısız

Ankara Şehir Hastanesi'nde 8'i yoğun bakımda 25'i serviste koronoavirüs tedavisi gören 33 hamile kadından sadece sağlık görevlisi Büşra Özgen, aşı olurken diğerleri yaptırmadı. Büşra Özgen, çift doz aşılı olduğu için hastalığı hafif geçirdiğini söyledi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 22 Eylül 2021 15:59
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Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 33 hamile kadından sadece diyaliz merkezinde sağlık görevlisi olarak görev yapan Büşra Özgen, Covid-19 aşısını yaptırdı. Diğer 32 hamile ise aşısını yaptırmadı. Aşısını yaptıran Büşra Özgen'in de aralarında bulunduğu 25 gebenin serviste tedavisi devam ederken, 8 anne adayı ise yoğun bakımda hastalığı yenmek için mücadele ediyor.

'AŞI OLDUĞUM İÇİN HAFİF GEÇİRİYORUM'

Büşra Özgen, 7 aylık hamileyken rutin kontrolde PCR test sonucunun pozitif çıktığını söyleyerek "Hastalığı çok kolay atlatıyorum. Hiçbir belirtim yoktu. Rutin kontrole geldim ve önlem amaçlı PCR testi yaptılar ve pozitif olduğumu öğrendim. Aşı olduğum için hafif geçirdiğimi düşünüyorum. Sağlık personeli olduğum için hemen aşımı yaptırmıştım. Gebelerin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Covid-19 pozitif olup aşı yaptırmayanların nefes darlığı çektiğini görüyorum. Karantina sürecim bitince ve zamanı gelince 3'üncü doz aşımı da yaptıracağım. Aşıya bağlıyorum bu rahatlığımı" dedi.

'BEBEĞİNİ GÖREMEDEN HAYATINI KAYBEDENLER OLUYOR'

Doğum yaptıktan sonra serviste tedavisi devam eden Nurşen Gündoğan ise aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu söyleyerek, "Aşı yaptıracaktım ama hamile olduğum için korkuyordum. 'Bebeğime bir şey olur' diye düşünüyordum. Normal doğum yaptım ve çok mutluyum şu anda . Bizi buluşturdular ilk anda. Emzirebiliyorum ama henüz öpemedim. Maske takıyorum ve bebeğime sarılamıyorum. Tüm gebeler aşılarını yaptırsın, ihmal etmesinler. Bende derhal aşılarımı yaptıracağım. Bebeğimi kucağıma aldığım için çok şanslıyım. Burada bebeklerini göremeden Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma giden ve hayatını kaybeden anneler oluyor. Çocuklarını hiç göremiyorlar. Ben çok şanslı hissediyorum kendimi" diye konuştu.

'YOĞUN BAKIMA YATIŞ 5 KAT ARTTI'

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Covid-19'un mutasyona uğramasıyla birlikte hastalığa yakalanan gebelerde yoğun bakıma yatışların 5 kat arttığını söyledi. Tekin, "Annelerimizin hepsi aşısız neredeyse. Yoğun bakıma verdiğimiz veya ağır tablo çizen gebelerimizin hiçbiri aşılı değil. Hamileler aşı olmadıkları için pişmanlıklarını dile getiriyorlar. Bilgi eksiklikleri olduğunu kabul ediyorlar. 'Bilseydim olurdum' diyenler var. Toplumda hastalığın yaygınlığı arttıkça ister istemez evde işe giden aile bireyleri olan gebelerin enfekte olması kaçınılmaz hale geliyor. Bu anne adaylarının bebeklerini yoğun bakıma yatıştan önce sezeryanla bebeklerini alıyoruz. Hepsi bebeklerini görmek istiyorlar. Yoğun bakım sürecinde de entübe olmayanlara bebeğini dijital ortamda gösteriyoruz. Emzirmelerini hiçbir zaman engellemiyoruz. Emzirirken maske, mesafe ve hijyen kurallarını aksatmıyorlar. Gebe okulunda da gebelikte aşılanmanın önemini anlatıyoruz" dedi.

'COVİD-19 GEÇİREN GEBELERDE DÜŞÜK RİSKİNDE ARTIŞ'

Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, anne adaylarının en büyük çekincesinin 'aşı bebeğime zarar verir mi' olduğuna dikkat çekerek, "Bununla ilgili çok veri var elimizde. Özellikle mRNA aşılarının son 6-7 ayda Amerika ve İsrail'de yaygın kullanımı ile oralardan gelen gebe verileri var. Hastalık kontrol ve önleme merkezi de 139 bin gebe verisini yayımladı. Gerçekten gebeliğin başında ya da gebe kalmadan önce ya da gebeliğin herhangi bir ayında aşı olan annelerin düşük risklerinde bir artış olmadığı, bebekte bir yan etki yaratmadığı, annede bir enfeksiyona neden olmadığı ve annede doğumdan sonra bir risk yaratmadığı kantılandı. Aksine gebeliği sırasında Covid-19 geçiren annelerimizin hem düşük risklerinde artış hem bebeklerin ölü doğum risklerinde artış olduğunu verilerle söyleyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

'AŞI OLMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ'

Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, İsrail'de yapılan çalışmada gebeliğinde mRNA aşısı olanların gebelikten sonra hem bebeğin kordon kanı hem anne sütünde Covid-19 antikorunun tespit edildiğini gösterdiğini hatırlatarak, "Bu da çok güzel bir veri. Bu nedenle anneleri emzirme konusunda destekliyoruz. Anne sütü, göbek kordonu ve plasentada hiçbir şekilde virüs izole edilemedi. 1.5 senedir çok çalışma yapıldı. Anne adayları gebe kalmadan önce mümkünse aşılansınlar. Gebeyken karar verdiyseler çalışmaları incelesinler. Hepsini aşı olmaları yönünde motive etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

#ankara şehir hastanesi# hamile# koronavirüs

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