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150 yıllık İETT tarihinin ilk şoför çifti

İstanbul'da Sevinç ve Mehmet Akgün çifti aynı İETT hattında şoförlük yapıyor. İETT'de 2 yıldır görev yapan Sevinç Akgün, 'Eşimle partner olarak çalışıyoruz. Bence aynı işi yapmak çok daha iyi, çünkü aynı şeyi görüp aynı şeyi konuşabiliyoruz. 150 yıllık İETT tarihinde şoför olarak çalışan tek çift biziz, inşallah çoğalırız' dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 22 Eylül 2021 16:07
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İETT'de açılan şoför alımına iki yıl önce başvuran Sevinç Akgün, 24 yıllık hayat arkadaşı Mehmet Akgün ile aynı hatta görev almaya başladı. Babası 30 yıllık İETT emeklisi, eşi ise 23 yıllık İETT şoförü olan Sevinç Akgün, kurumun 51 kadın şoföründen biri olarak çalışıyor. Göreve başladığı ilk günden bu yana yolcuların önyargısının giderek azaldığını söyleyen Akgün, 150 yıllık İETT tarihinde şoför olarak çalışan tek çift olmanın gururunu yaşıyor.

"150 YILLIK İETT TARİHİNDE ŞOFÖR OLARAK ÇALIŞAN TEK ÇİFT BİZİZ"

İki çocuk annesi olan Sevinç Akgün (47) meslek seçiminde babasının çok etkili olduğunu belirterek, "Bizim hikayemiz biraz eskiye dayanıyor. Babam İETT'den emekli, 30 yıl kadar çalıştı. İşini severek yapıyordu. İşine aşık bir insandı, çok gurur duyuyordum babamla. Benim de büyük araçlara karşı bir ilgim vardı. Eşim evlendikten bir yıl sonra İETT'ye girdi. Benim ve babamın bu tutkusu onu da etkiledi. İETT'ye girmek çok büyük bir hayalimdi. Eşim bana bu konuda çok destek oldu. İki sene önce ilk göreve başladığımda çok şaşırıyorlardı. Bazı yolcular otobüse binip binmeme konusunda kararsız kalıyorlardı. Önyargılı davranıyorlardı. Ancak şu an herkes kabullendi ve çok eskiden beri kadınlar otobüs kullanıyormuş gibi bir havayla selam verip geçiyorlar. Yolcularımızla iletişimimiz çok güzel. Trafikte de yol vererek kolaylık sağlıyorlar bize. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Herkes her şeyi kabullenmiş görünüyor. Erkekler gibi bizim de iki kolumuz ve bacağımız var. Erkek mesleği değil sonuçta. Bu işi çok severek yapıyorum. Eşimle partner olarak çalışıyoruz. Bence aynı işi yapmak çok daha iyi. Çünkü aynı şeyi görüp aynı şeyi konuşabiliyoruz. 150 yıllık İETT tarihinde şoför olarak çalışan tek çift biziz. Bu da çok büyük gurur veriyor. İnşallah çoğalırız" dedi.

"İMKAN TANINIRSA KADINLARIN BAŞARAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOK"

Kadınların imkan tanındığında her işte başarılı olabileceğini söyleyen Mehmet Akgün (50) ise, "Eşim iki yıl önce İETT'ye müracaat etti. Evlendiğimizden beri en büyük hayali büyük araba kullanmaktı. Şu anda iki yıldır beraber çalışıyoruz. Gerçekten gurur verici. Çift olarak çalışmamız İETT'nin 150 yıllık tarihinde bir ilk. Eşimle gurur duyuyorum. 23 yıldır İETT şoförüyüm. Eşimin de hayali gerçek oldu. Şu an beraber güzel bir şekilde çalışıyoruz. Kadınların imkan tanınırsa başaramayacakları hiçbir şey yok. Eşimle gurur duyuyorum. Özellikle körüklü otobüs kullanması beni çok gururlandırıyor. Beykoz yolunda büyük otobüs kullanmak gerçekten çok zor" dedi.

"OTOBÜS BENİM BEŞİNCİ ÇOCUĞUM OLABİLİR"

"Ikarus" adı verilen eski İETT aracını kullanan ilk şoförlerden biri olan Sevinç Akgün'ün babası Ahmet Engin Muslu (77) ise şunları söyledi: "1980 senesinde Macaristan'a ikarusları almak için gittim. İkaruslar bizim onayımızla geldi. Bu yüzden çok mutluyum. 3 sene şoförlük yaptım. Geri kalan yılları garaj amiri olarak geçirdim. Kızıma da bu mesleği aşıladığım için çok mutluyum. Bayramlarda bile İETT'de çalışırdım. Şu anda evim olmasa otobüste yatabilirim. Otobüs benim 5'inci çocuğum olabilir."

#Sevinç Akgün# Mehmet Akgün# iett# istanbul

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