İçişleri Bakan Yardımcısı: O kişi yalancı bir FETÖ'cü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir ziyaret esnasında sırtını sıvazladığı kişi Bylock üyeliği sebebiyle polislikten ihraç edilmiş olan bir FETÖ'cü çıktı..
Kaynak : DHA
Eklenme : 22 Eylül 2021 16:41
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Çatalca'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında yanına gelen ve KHK ile ihraç edilmiş bir polis memuru olduğunu söyleyen kişi yardım istedi. Ancak o şahsın, FETÖ'nün haberleşme aracı Bylock'u kullandığı için polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı.