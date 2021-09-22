Mimar ve akademisyen Prof. Dr. Doğan Kuban hayatını kaybetti
Mimar ve akademisyen Prof. Dr. Doğan Kuban (95) hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Eklenme : 22 Eylül 2021 17:20
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Üniversitemizin kıymetli öğretim üyelerinden ve Cumhuriyet mimarlık tarihimizin efsane hocalarından Prof. Dr. Doğan Kuban'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İTÜ Ailesi'ne başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.