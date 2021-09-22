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Bu üniversitenin ilk mezunlarının hepsi hemen işe başladı

Mezuniyet töreninde öğrenciler, hem mezun olmanın hem de Anadolu Birlik Holding'in iştiraklerinde işe başlamanın mutluluğunu yaşadı. Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı Taner Taşpınar, "Bu törende inşallah tarım ve gıda sektörlerine genç mezunlarımızın elinin değmesiyle ülkemiz sanayisine, ekonomisine ve ülkemizin dört bir tarafındaki topraklara yeni bir bereket katacak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Eylül 2021 17:50
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, ilk mezunlarını verdi.

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'un oluşturduğu vizyon çerçevesinde, Türkiye'nin gıda ve tarımına yön vermek üzere, kurulan ve 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul eden Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, böylece tamamını Anadolu Birlik Holding iştiraklerinde işe başlattığı ilk mezunlarını vermiş oldu.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin bahçesinde yapılan törene, Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı (CEO) Taner Taşpınar, AB Holding İcra Kurulu Üyeleri, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır, Mütevelli Heyet Başkan Vekilleri, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Rektör Yardımcıları akademisyenler, mezun olan öğrenciler ve aileleri ile diğer öğrenciler katıldı.

Anadolu Birlik Holding ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi arasında yapılan protokol çerçevesinde, mezun olan öğrencilerin tamamı Anadolu Birlik Holding'in iştiraklerinde işe başladı.

Törende, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığı için aday olmama kararı alan Recep Konuk'un aldığı karardan dönmesi temennisi dile getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı Taner Taşpınar, mezuniyet töreninin yapıldığı alanın Konya Şeker'in ilk temelinin atıldığı ve açılışının yapıldığı alan olması hasebiyle de önemli bir nokta olduğunu ifade etti.

Taşpınar, şunları kaydetti:

"Bugün mezuniyet törenini gerçekleştirdiğimiz bu mekan bereketli bir mekan. Bu 500 metrekare yarıçaplı alanda yapılan her sıra dışı tören Konya Ovasının bereketine bereket kattı, üretimi tetikledi, tarım ekonomisini büyüttü, gıda sektörüne ivme kattı. Bundan 68 yıl 1 hafta önce 300 metre sağ arkanızda olan alanda Konya Şeker Fabrikasının temel atma töreni yapıldı.

67 yıl 2 gün önce, yani 19 Eylül 1954'te de Konya Şeker Fabrikasının açılış töreni yapıldı. O törende rahmetli Başbakan Adnan Menderes 'bu fabrikanın faydası yalnız Konya'ya değil bütün Türk yurdunadır' demişti. İnşallah bu üniversitenin faydası da sadece mezunlarına değil ülkemizin dört bir tarafındaki üreticilere, gıda sanayine olacak.

Çünkü biz biliyoruz ki bu mekanda düzenlenen her yeni tören bir başlangıcın işaret fişeği oldu. 1954'teki tören Konya Ovasında pancar üretimini başlattı. 1999'da Sayın Başkanımızın yönetimi devraldığı tören yatırım hamlesini başlattı. Bir şeker fabrikasından 45 üretim tesisi çıkaran ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin de kurulmasına kadar giden süreç o törenle başladı. Bugün yaptığımız bu törende inşallah tarım ve gıda sektörlerine genç mezunlarımızın elinin değmesiyle ülkemiz sanayisine, ekonomisine ve ülkemizin dört bir tarafındaki topraklara yeni bir bereket katacak."

Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır ise Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin iki defa vakıf üniversitesi olduğunu belirterek, "Burası hem üniversitenin vakfının hem de bir vakıf çizgisindeki Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin iştiraki olan Konya Şeker'in kurmuş olduğu bir üniversitedir." ifadelerini kullandı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin 1 milyona yakın çiftçinin emeği ile kurulduğunu belirten Çakır, üniversitedeki öğrencilerin bu bilinçle yetiştirildiğini belirtti.

- "Üniversite-sanayi iş birliği kavramının somutlaşmış hali"

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş de Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin Recep Konuk'un önderliğinde 2013 yılında kurulmuş, alanında Türkiye'nin ilk ve tek ihtisas üniversitesi olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Üniversitemizde eğitim-öğretimde Ortak Program uygulaması yapılmakta olup YKS sonucu öğrencilerimiz doğrudan 3 fakültemiz altında bulunan ortak programlara yerleşmekte, 3 yarıyıl ortak müfredat gördükten sonra 4'üncü yarı yılın başında fakültede bulunan bölümlerden birini herhangi bir kısıtlama olmadan seçmektedir.

Bu uygulama ile öğrencilerimiz bölümlerini daha bilinçli olarak seçmekte ve memnuniyet ve buna bağlı olarak da başarı düzeyleri artmaktadır. Ortak müfredat uygulamamız aynı zamanda fakülte altındaki ortak programda ortak dersler alındığı için Çift Anadal (Diploma) ve Yan Dal uygulamasında kolaylık sağlamaktadır. Üniversitemizde Çift Anadal (Diploma) ve Yan Dal uygulaması mevzuat hükümleri çerçevesinde tüm öğrencilerimize açık ve ücretsizdir."

2020-2021 akademik yılı sonunda mezun olan ve isteyen tüm öğrencilerin işe yerleştirme işlemlerini tamamlamış durumda olduklarını vurgulayan Çökmüş, "Öğrencilerimiz mezun olur olmaz iş aramak yerine işe yerleştirildiler. Bu sadece ülkemizde değil, dünyada da eşi benzeri sık görülebilecek bir durum değil. Bu başarı başta Kurucu Başkanımız Sayın Recep Konuk olmak üzere Anadolu Birlik Holding ve Konya Şeker'in üniversitemize verdiği destekle oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Çökmüş, öğrencilerin mezun oldukları bölümler dikkate alınarak Anadolu Birlik Holding ve Konya Şeker çatısı altında bulunan ve pek çok farklı sektörde faaliyet göstermekte olan 40'ın üzerindeki şirketin altyapısından ve iş olanaklarından faydalanma imkanına sahip olduklarını ve mezun olduklarında buralarda işleri hazır olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından önce Üniversite birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne ödüller verildi. Tören fakülte ve bölüm birinci, ikinci ve üçüncülerine ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Ödül töreninin akabinde ise bütün öğrencilere diplomaları ile hediyeler takdim edildi.

Törenin sonunda Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kampüsü'nde öğrencilerin kep atma coşkusu yaşandı.

#Anadolu Birlik Holding# Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi# Konya Şeker

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