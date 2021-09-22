İşte Fed kararı sonrası piyasalarda ilk tepki!

ABD Merkez Bankası (Fed), kritik faiz kararını açıkladı. Banka beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 0.00 - yüzde 0.25 aralığında tutarken; piyasaların merakla beklediği konu, varlık alımının azaltımı ile ilgili bir takvim verilip verilmeyeceğiydi. Fed faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada "Aylık varlık alımlarını 120 milyar dolar olarak devam ettirirken, varlık alımlarında azaltım yakın zamanda gerekli olabilir" denildi.

Açıklamalar sonrası altının ons fiyatı, 1768 ile 1787 dolar seviyesinde dalgalanırken; saat 21.16 itibarıyla yüzde 0,65 oranında yükselişle 1785 dolar seviyesinde hareket ediyor. Gram altın ise ons altında aldığı destekle 496 lira seviyesine kadar tırmandı. Dolar dünyada güç kaybederken, dolar endeksi gün içi en düşük seviyesi olan 93,04 seviyesine kadar geriledi. Dolar, Türk lirası karşısında ise yatay seyrini sürdürdü. Bitcoin fiyatları ise Fed sonrası 43 bin 125 seviyesinden 44 bin sınırına kadar yükseldi.