İETT ihalesi CHP Milletvekilinin mali müşaviri olduğu şirkete mi verildi?
"Hırsızlığın üzerine gitmeyen vatan hainidir" bu sözler CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e ait. Akgün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT otobüslerinin bakımı ve onarım ihalesini CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu şirkete verdiği iddiasını büyükşehir yönetimine soracağını belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Eylül 2021 22:24
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT otobüslerinin bakım ve onarımı için 2 milyar liralık ihalenin CHP milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu şirkete verdiği iddiası büyük yankı uyandırmıştı.
Meclis toplantısında konuşan CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün söz konusu iddiaları büyükşehir belediyesine soracağını söyledi.