TRT: Her yıl ortalama 1 milyon 170 bin kişi istihdam edilecek

Genç nüfusun istihdamını artırmak amacıyla Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hayata geçirilecek.

2021-2023 yıllarını kapsayan belge, ekonominin 3 yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Plan'da da yer aldı. Uzmanlar belgede önemli başlıkların yer aldığını vurguluyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, bu başlıkları şöyle anlattı:

"Bir kere eğitim ve istihdam işbirliğinin güçlendirilmesi. Bir diğer önemli başlık eğitimde de istihdamda da olmayan gençler var, birtakım eğitimler mesleki eğitimlerin verilmesi öngörülüyor. Bunun dışında da bir de geleceğin meslekleri var."

Her yıl ortalama 1 milyon 170 bin kişi istihdam edilecek

Robot teknisyenliği, iklim uzmanlığı ve dijital dedektiflik gibi yeni meslekler belgede yer alacak. İnsansız hava araçları ile ilgili uzmanların yetişmesi için tematik liseler kurulacak.

Gönderilen öneriler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından taslak haline getirildi.

Tarkan Zengin, "Muhtemelen Cumhurbaşkanlığına gönderildi. ve oradan da yakın zamanda yayımlanması bekleniyor. Her yıl ortalama 1 milyon 170 bin kişinin istihdam edilmesi sağlanacak" dedi.

Strateji belgesiyle gençlerin beceri haritaları da çıkarılacak. Böylece eşleşme sistemi ile daha kolay istihdam olanağı sağlanacak.