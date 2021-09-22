Çektiği kliplerle Kapadokya'nın tanıtımına katkı sağlıyor

Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan fotoğraf sanatçısı Burak Yıldırım, çektiği fotoğraf ve klipleri sosyal medya hesabından paylaşarak Kapadokya'nın tanıtımına katkı sunuyor.

Fotoğrafla çocuk yaşta tanışan ve babasının 1975 yılından beri işlettiği stüdyoda büyüyen Burak Yıldırım (38), amatör olarak başladığı fotoğraf çekimlerini profesyonel olarak sürdürüyor.

Peribacalarıyla kaplı Kapadokya'yı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerle çok sayıda ünlünün de fotoğraf ve video çekimlerini yapan Yıldırım, bazı görsellerini sosyal medyadan paylaşıyor.

Fotoğraflarını çeşitli dillerde açıklamalarla paylaşan fotoğraf sanatçısı Yıldırım, son olarak ünlü sanatçı Rafet El Roman'ın albümündeki bir parçaya da klip çekti.

Yıldırım, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri fotoğraf makinesi ile içli dışlı olduğunu, fotoğrafın kendisi için bir yaşam tarzı haline geldiğini belirtti.

Kapadokya'da doğanın sunduğu görsel zenginliğin, bu yönde merakı olanlar için eşi bulunmaz fırsatlar sunduğunu aktaran Yıldırım, her sabah uyandığında yeni fotoğraflar çekecek olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

"Fotoğraf tutkunlarının bölgeye ilgisi arttı"

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla fotoğraf tutkunlarının bölgeye ilgisinin arttığını, kendisinin de bu ilginin artmasına katkı sunanlardan olduğunu anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kapadokya eskiden sadece kültür turizmine hitap ederdi şimdi ise adeta sosyal medya turizmi var. Fotoğraflar çekiyoruz, sosyal medyada yayınlıyoruz, onlar insanlara ulaşıyor. Sonra insanlar birbirine öneriyor. Kapadokya'da fotoğraf çekimine inanılmaz rağbet var. İnsanlar fotoğraf çekmek için Kapadokya'ya geliyor. Burası sosyal medyanın da etkisiyle dünyanın her tarafından yoğun ilgi görüyor. Kapadokya, Türkiye ve dünya için inanılmaz bir marka oldu. Babam 1975'te stüdyosunu kurmuş, ben orda büyüdüm. Uzun yıllardır Kapadokya'da fotoğraf işiyle uğraşıyorum. Çekimler yaparken hem de video klip çekiyoruz. Beğenilmeye başlayınca kişisel çekimlerin yanında müzik klipleri de çekmeye başladık. Türkiye'deki en ünlü sanatçılardan Rafet El Roman bizimle iletişime geçti ve klibini çektik. Kapadokya geniş bir coğrafya, her gün yeni bir mekan keşfediyoruz. Kapadokya'da fotoğrafçı olmak ve yaşamak özel."

Yıldırım, fotoğraf tutkusunun peşinden yürüyerek ortaya koyduğu çalışmaların, farklı insanların bölgeyi ziyaret etme planı yapmalarına vesile olmasının sevincini yaşadığını da sözlerine ekledi.

Yerel bir fotoğrafçıyla çalışmaktan mutlu olduğunu belirten sanatçı Rafet El Roman ise "Kapadokya'nın her yeri film ve klip çekmeye çok müsait. Sosyal medyada Kapadokya'da sanat adına neler yapılıyor diye baktım Burak Yıldırım'ın çalışmalarını gördüm. En son çıkardığım albümdeki 'Yangın' şarkısına klip çekmeye karar verdik. Halk da çok heyecanlandı, görenler gelip çalışmalarımızı izledi." diye konuştu.