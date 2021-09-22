Kalp krizi geçiren Özge öğretmen yaşamını yitirdi
Bursalı öğretmen Özge Yılmaz'ın İstanbul'da yaşadığı evinde ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. 39 yaşındaki öğretmenin kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerinden duruluyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 22 Eylül 2021 23:07
İznik İl Genel Meclis Eski Üyesi ve İznik Yapı Kredi Bankasından emekli Hasan Yılmaz'ın kızı 39 yaşındaki öğretmen Özge Yılmaz, İstanbul'da yaşadığı evinde kalp krizi sonucu vefat etti. 15 yıllık öğretmen Özge Yılmaz'ın ani vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Genç öğretmenin cenazesi Çarşamba günü öğle namazına müteakip İznik Eşrefzade Camiinden kaldırılacak.