Bakan Soylu'nun duygusal anları: Bize çok ağır geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'nun Ünye ilçesinde iş insanı Banu Akdeniz tarafından yaptırılan Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulu'nun açılış törenine katıldı.

Bakan Soylu, Eren Bülbül'ün şehit olduğu günün kendilerine çok ağır geldiğini söyledi.

"Allah şahit Karadeniz'i bunlardan temizledik"

Konuşması sırasında duygulandığı gözlenen Soylu, "O gün yemin ettik, sonra, 'Devletimize, bize yakışmaz.' dedik. 'Bu adamları bulacağız ve Eren'i öldürdükleri yerde, katlettikleri yerlerde ayaklarından ters bir şekilde ağaca asacağız.' diye yemin ettik. Ama sonra, 'Devletimizin, milletimizin şanına böyle bir iş yakışmaz.' dedik. Ama Allah şahit Karadeniz'i bunlardan temizledik. Sözümüzü yerine getirdik. Şu anda da musallat olmaya çalışıyorlar. Nerede buluyorsak buraya sızmak için tepeliyoruz onları." diye konuştu.

Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulunun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Soylu, protokol üyeleri ile kurdele kestikten sonra okulda incelemelerde bulundu.

Törene, Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, okulu yaptıran hayırsever iş insanı Banu Akdeniz ve ailesi, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.