Atık su problemi çözülmeyen öğrenci yurdu Muğla'da çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bahsettiği yurdun CHP'li Büyükşehir Belediye tarafından yönetilen Muğla'da olduğu öğrenildi. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgiye göre Gençlik ve Spor Bakanlığı ildeki kapasitesini artırmak için 3 etap halinde hizmete alınacak toplam 5 bin 400 kapasiteli öğrenci yurdu projesi hazırladı. Projenin ilk etabı 9 Mayıs 2018'de başlanarak 28 Ekim 2020'de tamamlandı.

2. Etap ise 31 Mayıs 2021 tarihinde hizmete hazır hale geldi. İşi üstlenen firma inşaatı tamamlasa da CHP'li belediye yükümlülüklerini bir türlü yerine getirmedi. Yurt projesi ihale edildikten sonra 17 Aralık 2018'de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazı yazılarak yurt inşaatlarının içme suyu, kanalizasyon ve diğer alt yapı hizmetlerinin sağlanması talep edildi.

CHP'li belediye içme suyunun bağlanacağını bildirdi, ancak kanalizasyon hattı çekmeye yanaşmadı. Gerekçe olarak da şehir kanalizasyon hattının dolu olduğu, yeni eklemeleri kaldıramayacağı belirtildi. Bunun üzerine bakanlık yurtlara ileri atık sistemi kurdu. Ancak içme suyu ile ilgili çalışmalar da oldukça ağır ilerledi. Belediye 2019 yılında yapmayı taahhüt ettiği su ile ilgili çalışmalara daha birkaç gün önce başladı. Diğer tüm çalışmaları biten, döşemeleri tamamlanan yurt, CHP'li belediyenin çalışmalarını tamamlamasını bekliyor.