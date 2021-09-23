Çekmeköy'de tornavidalı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, 3 gözaltı

36 yaşındaki Serdar Bayır, çocuğuna uyuşturucu sattığını iddia ettiği komşusu Recep F.yi uyarmak için evine gitti. Bu sırada taraflar arasında kavga çıktı. Olaya Recep F.'nin oğlu Muhammet ile akrabası Nurettin Ş. de dahil oldu. Çıkan kavgada göğsüne darbe alan Serdar Bayır olay yerinde fenalaştı. Çevredeki vatandaşların hastaneye götürdüğü Serdar Bayır tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakınlarının, ölüm haberini almasının ardından mahallede tansiyon yükseldi. Polis ve Çevik kuvvet ekipleri mahallede geniş güvenlilik önlemleri aldı.

Serdar Bayır'ın tornavida ile vurduğu Nurettin F. ise yüzünden yaralandı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından yapılan çalışmada olaya karıştığı belirlenen Recep F. Nurettin Ş ve Seymen Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

OLAY YERİNDEKİ EVLERDE YANGIN ÇIKTI

Polisin olay yerindeki önlemi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken olay yerindeki bazı evlerde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonrasında söndürüldü. Polis ekiplerinin sokaktaki güvenlik önlemleri sürüyor.