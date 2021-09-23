Kayseri'den tarihi galibiyet!

Sarı-Kırmızılı ekibi konuk eden Kayserispor, güçlü rakibini 3-0 yenerek haftanın sürprizine imza atmayı başardı. Hikmet Karamanla yeni bir sayfa açan sarı-kırmızılı ev sahibi, Başakşehir ve Kasımpaşa galibiyetlerinin ardından Hatayspor'a deplasmanda yenilirken Galatasaray maçıyla başarılı sonuçlarına devam etti. Kayseri topu rakibine teslim etse de pozisyonları ve golleri bulan taraftı. Nitekim gol sağanağı daha maçın 22. saniyesinde sinyallerini vermeye başladı. Soldan bindiren Emrah'ın vuruşunda top auta gitti. Oyunu sahasında kabul etse de sürpriz çıkışlarla sonuç arayan Kayseri, 39'da amacına ulaştı.

PARAYLA DEĞİL

Thıam'ın çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0. İlk yarının son anlarında Mensah'ın pasıyla buluşan Emrah bu kez affetmedi ve skoru 2-0'a taşıdı. 53'te Yedlin'in elle kestiği topu Thiam ağlara yolladı ve hem ikinci golünü kaydetti hem de skoru belirledi: 3-0. Kayserispor, kendisinden 3 kat daha pahalı rakibini mağlup ederken birçok ilki bir arada yaşadı. Ev sahibi, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ı iç sahada ilk kez yendi. İlk kez 3 gol birden attı. Fatih Terim de Galatasaray tarihinde Kayseri'de maç kaybeden ilk hocaydı.

EMRAH ATTI, AĞLADI

Aslan'ın eski futbolcusu Emrah Başsan attığı golle Kayseri'de geceye damga vurdu. 29 yaşındaki oyuncu 45'te ceza sahası dışından soluyla topu 90'a astı. Golden sonra ağlayan Emrah, "G.Saraylıyım ve ekmeğini yedim bunu inkar etmem. Ama Kayseri'ye hizmet ediyorum. Golümü anneme hediye ediyorum" dedi.

Kaynak: Fotomaç