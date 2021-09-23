'Diplomasız tabip' haberlerinin kaldırılması için savcılığa başvurdu

'BÜYÜCÜ GİBİ GÖSTERİLİYORUM'

Ünlü model Adriana Lima ile bir dönem ilişki yaşayan yazar Metin Hara, savcılığa başvurdu. Hara, dilekçesinde; yaşadığı aşk ilişkileriyle ilgili yorumların özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini, diploması olmadığı halde hasta tedavi ediyormuş gibi gösterilip 'büyücü, efsuncu' gibi benzetmelerin kendisini toplum önünde küçük düşürdüğünü, aşağılandığını ve psikolojik çöküntü yaşadığını vurgulayıp bu haber ve içeriklerin engellenmesini talep etti.

'SERT DE OLSA HİCİV YAPTIM'

Savcılık olayla ilgili takipsizlik kararı verdi. Ancak Hara karara itiraz etti. Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, takipsizlik kararını kaldırdı. Yapılan yeni soruşturma sonrası sosyal medya üzerinden Hara ile ilgili yorumlar yapan kişinin Pelin Olgun olduğu tespit edildi. Olgun ise ifadesinde "Hara ilişkilerini kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Sürekli magazinde yer alan birinin bazen sert de olsa hicivleri kabul etmesi gerekir" dedi.

Savcılığın, Hara'nın ve Pelin Olgun'un ifadelerinin ardından vereceği karar merak konusu oldu.

Seda Nur Günaydın