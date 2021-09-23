Yanan ormanların tohumlarını çalanlar fotokapana yakalandı
Mersin'de Ağustos ayında yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için bekletilen çam tohumları çalındı. Fotokapan kameralardan eşgalleri belirlenen 4 zanlı yakalandı
Kaynak : DHA
Eklenme : 23 Eylül 2021 08:13
Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın istasyon binasından, yanan ormanlık alanlar için hazırlanan 450 kilogram kızılçam tohumunun çalınmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.
İstasyonun güvenlik kamerasından eşkalleri belirlenen 4 şüpheli, jandarma tarafından çaldıkları tohumlarla birlikte yakalandı.
Tohumlar, yanan ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesi için Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim edildi.