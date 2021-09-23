Emniyet Müdürünün şehit edilmesinde 40 polise soruşturma

Katil Nasuh Çulcu, 13 Temmuz Salı günü Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i (46) hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit etti. Komiser Yardımcısı Elif Ş.'yi rahatsız ettiği iddiaları üzerine hakkında rapor tutan Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i şehit eden katil Nasuh Çulcu (28) gözaltına alındı ve tutuklandı.

İddianamesi hazırlanma aşamasında olan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Katil Nasuh Çulcu hakkında açılan soruşturmanın yanı sıra; Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in şehit edildiği olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçan ve katile yönelik herhangi bir müdahalede bulunmayan polisler hakkında da Hakkari Başsavcılığı'nca "Görevi İhmal" soruşturması açıldı.

MÜFETTİŞLERİN RAPORLARINA YANSIDI

Ana soruşturmadan ayrı tutulan o soruşturmanın da iddianamesi hazırlanıyor. Şehit Hasan Cevher'in, katil Nasuh Çulcu tarafından şehit edildiği Hakkari Polisevi'nin ve Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün kamera görüntüleri toplandı ve detaylı bir şekilde incelendi. Görüntüler müfettişlerin raporlarıyla birlikte savcılığa sunuldu. Katil Nasuh Çulcu silahını doldurduktan sonra olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçan polisler tek tek tespit edildi. Toplamda 40 polise "Görevi İhmal" soruşturması açıldı. Bazı polislerin Hasan Cevher'in şehit edildiği olayda kaçtıktan sonra kendilerini odalara kilitledikleri, olaya en ufak bir müdahalede bulunmadıkları ve dakikalarca odalardan çıkmadıkları saptandı.

"KİMSE BANA ENGEL OLMAYA ÇALIŞMADI" DEDİ

Katil Nasuh Çulcu savcılık ifadesinde silahı çektikten sonra polislerin kaçtığını ve kimsenin kendisini durdurmaya çalışmadığını söylemiş, olay gününü "İbrahim B. isimli komiser yanıma gelerek açığa alındığımı ve silahımı teslim etmemi söyledi. Silahı çıkararak namluyu çektim, silahımı doldurdum. İbrahim Komiser'e "Sen karışma" dedim. Silahımı çekince kaçıp gitti. Orada Asım, Eser, 5-6 kişi daha vardı. Silahı çektikten sonra onlar da kaçtılar. Polisevi'ne doğru yöneldim. Kimse bana engel olmaya çalışmadı. Hasan Cevher silahı elimde gördükten sonra kaçmaya çalıştı. Hatırlamadığım sayıda kendisine ateş ettim. Elif Komiser'i bulsaydım kendisini de kendimi de vuracaktım" sözleriyle anlatmıştı.

HUKUKÇULAR: "ÖLDÜRME KASTIYLA ATEŞ EDİYOR"

Hasan Cevher'in vurulduktan sonra yerdeyken kendisine hakaret ettiğini ileri süren katil Çulcu'nun yere düşen Cevher'e yerdeyken de ateş ettiği ve başı ile omzundan vurularak yere düşmüş bir kişinin hakaret edecek durumunun olamayacağı vurgulanmıştı. Cevher'in otopsi raporunda da başından ve omzundan giren kurşunların yanı sıra; bir kurşunun kalçasından yatık bir şekilde girdiğinin saptandığı ve bu durumun katil Nasuh Çulcu'nun yerdeyken de Cevher'e ateş ettiğinin bir kanıtı olduğu ifade edilmişti. Savcılıkta verdiği ifadede "Öldürmek amacıyla ateş etmedim" diyen Çulcu'nun, Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit ettiği, net bir şekilde öldürme kastıyla ateş ettiği hukukçular tarafından belirtilmişti.

POLİSLER "KATİLE İNANMIYORUZ" DEMİŞLERDİ

Emniyet Teşkilatı içerisinde "Sorunlu Personel" olarak adlandırıldığı ve idari soruşturmaları bulunduğu iddia edilen katil Nasuh Çulcu'nun üstleriyle sürekli tartışmalar yaşadığı öne sürülmüştü. Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından olmak üzere üç kurşunla şehit ettiği ifade edilen ve savcılıktaki ifadesinde Hasan Cevher'in kendisine küfürler ettiğini ve daha sonra arkasından üç el ateş ettiğini söyleyen katil Nasuh Çulcu'nun "Tahrik İndirimi" alabilmek için ifadesinde bu beyanlarda bulunduğu iddia edilmişti. Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher ile birlikte geçmişte çalışmış polis memurları "Katile ve söylediklerine inanmıyoruz. Ağzından bir defa bile küfür işitmedik" diyerek katile tepki göstermişlerdi.

EMİR SOMER