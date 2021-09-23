Kovid sonrası açık kalp ameliyatı çok riskli

Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanları her gün büyük bir mücadele ve özveri içinde aşılama çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da aşı karşıtları kulaktan dolma bilgilerle kirlilik oluşturuyor. Kovid-19 pandemisinde pek çok hastasını kalp krizinden vefat etmekten kurtaran Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, uyarıyor:

Aşının kalbe zararı var deniliyor, aşının kalbe zararı ile kalp damarları tıkalıyken Kovid 19'a yakalanmak arasında milyonla çarpılacak bir risk oranı var. Aşının riski milyonda birken, diğerinin riski çok yüksek.

DAMARLAR TIKALIYSA DİKKAT

Aşı karşıtları, "Aşı, miyokardit yani kalp iltihabı yapıyor" diyorlar. Kalp damarları tıkalı olup Kovid- 19 geçiren insanlar kalp krizi geçiriyor. Aslında kalp krizi riski altındaki insanlar aşı olsa, kriz geçirmeden ameliyata gelecek. O yüzden ben hastalarıma aşı olmalarını öneriyorum. Kalp damar tıkanıklığı riskiniz varsa, Kovid-19 olursanız, çok daha ağır atlatırsınız, kalp krizi geçirme riskiniz de artar.

Kovid-19'a kalp damarları tıkalıyken yakalanan ve kalp krizi geçiren hastaların şikayetleri özellikle akciğer şikayetleri ile karıştığı için daha geç teşhis ediliyor. Geç teşhis edildiği için de kalp adalesi hasar görerek bir ameliyat kararı almış duruma geliyorlar. Bir diğer riskli durumları da Kovid-19 geçirmelerinden dolayı akciğerlerinin bir açık kalp ameliyatını kaldırabilecek durumda olmayıp akciğer kapasitesinin ve fonksiyonlarının azalmış olması. Bu durumdaki hastalar için uygun bir alternatif olan, bizim mini by-pass dediğimiz kapalı kalp ameliyatı ideal bir cerrahi müdahale oluyor.

4. GÜN TABURCU OLUYORLAR

Mini by-pass cerrahisinde göğüs kemiği açılmadığı için ameliyat ile ilgili komplikasyonlar biraz daha az oluyor. Göğüs boşluğuna girilmediği için akciğer travmaları aza iniyor. Bu hastalar yoğun bakımda bir gün kalıyor. Ameliyat sonrası ağrı kontrolleri çok daha rahat olduğu için rahatça solunum fizyoterapisi yapabiliyorlar ve 4. gün taburcu olabiliyor.

Didem Seymen