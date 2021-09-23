'Doğal gaz faturaları yüzde 30-35 artabilir'

Milliyet'ten Mehtap GÖKDEMİR'in haberine göre: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın tarafından hazırlanan MYK Raporu'nda, "enerjide küresel ve ulusal krizin kapıda" olduğu belirtilerek, "Artan petrol fiyatları, orta vadede Türkiye'nin doğal gaz faturasını kabartabilir" denildi.

Uluslararası piyasada enerji fiyatlarında yaşanan artışların, Türkiye'ye de büyük etkileri olacağı ifade edilen raporda, "Halen Türkiye doğal gaz ithalatının yıllık 36 milyar metreküplük kısmı uzun vadeli kontratlarla yapıyor. Bunlar da petrol ürünlerine endeksli kontratlar.

Buradaki fiyatlar, her üç ayda bir geçmiş altı aylık petrol ürünleri fiyatlarını da içeren formüllerle güncelleniyor" ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin yürürlükteki doğal gaz kontratlarındaki fiyatların önümüzdeki ilk hesaplama döneminin 1 Ekim, bir sonrakinin de 1 Ocak 2022 olduğu belirtilen raporda "Bu yüzden Türkiye'nin gaz alım fiyatlarında yükseliş yaşanacağı kesin görünmektedir...

Tahminler, yakın gelecekte Türkiye'nin gaz ithalatı faturasının ciddi şekilde artacağı yönünde. Yüzde 30-35'lik bir artış bekleniyor."