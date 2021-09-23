Apple kararını verdi! iPhone'da yeni dönem!

ABD'li teknoloji devi Apple'ın akıl sağlığını problemlerini tespit edebilen yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığı duyuruldu.

Buna göre "iPhone"lar ve "Apple Watch"ardan gelen uyku düzeni, yazma hızı, yürüyüş alışkanlığı, yüz ifadesi gibi veriler depresyon ve demansa yol açabilen bilişsel gerileme gibi sorunları teşhis için kullanılacak. Araştırmacılar, böylelikle ciddi sorunların erkenden tespit edebileceğinin önemine vurgu yaptı.

Wall Street Journal (WSJ), gazetesinin Apple'dan alınan belgelere ve çalışanlarının açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, ABD'li şirket kullanıcılarının depresyon ve anksiyete gibi zihinsel sağlık problemlerini tespit edebilen yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Uzmanlar, belirli zihinsel sağlık koşullarıyla bağlantılı dijital sinyalleri aramak için iPhone sensörlerinden gelen verileri kullanacaklarını ve bunları bir algoritmayla işleyeceklerini söyledi.