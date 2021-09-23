Konya, Niğde, Karaman ve Aksaray için sağanak uyarısı
Konya, Niğde, Karaman ve Aksaray'da aralıklı sağanak bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Eylül 2021 09:38
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgede hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece azalması beklenirken, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette ve öğleden sonra bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.